Цены на металлолом демонстрируют стремительный рост. Такой ценовой бум был последний раз в 2007 году
Сейчас самое подходящее время, чтобы собрать и сдать металлолом. За первые две недели апреля по сравнению с тем же периодом в марте количество посещений пунктов приема увеличилось в три раза, сообщает Kuusakoski.
"На столько же выросло и количество принятого металлолома в тоннах. Рост в некоторых регионах был столь велик, что даже возникала необходимость в отдельной регулировке движения. Особенно активизировались частные клиенты — такой ценовой бум мы последний раз видели очень давно, в 2007–2008 годах", — говорит член правления Kuusakoski Тоомаса Колламаа.
"Сейчас мы прогнозируем, что в ближайшие недели увидим рекордные цены на цветные металлы. Цены на черные металлы на рынках немного успокоились, но существенных изменений мы не ожидаем. Наибольшее влияние на товарные рынки в настоящее время оказывает война в Украине", — добавил он.
Объем эстонского рынка металлолома составляет 350 000–400 000 тонн в год.