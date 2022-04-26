Цены на металлолом демонстрируют стремительный рост. Такой ценовой бум был последний раз в 2007 году

"На столько же выросло и количество принятого металлолома в тоннах. Рост в некоторых регионах был столь велик, что даже возникала необходимость в отдельной регулировке движения. Особенно активизировались частные клиенты — такой ценовой бум мы последний раз видели очень давно, в 2007–2008 годах", — говорит член правления Kuusakoski Тоомаса Колламаа.