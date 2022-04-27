КОНТРОЛЬ ФАКТОВ | Паника депутата Рийгикогу неуместна: флаг Эстонии — не враждебный символ
В течение ближайших двух недель запрещены общественные собрания с враждебной символикой. В связи с этим глава Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер дал общественному телерадиовещанию (ERR) комментарий, который стали в социальных сетях недобросовестно использовать, пишет Eesti Päevaleht.
20 апреля полиция сообщила, что на две недели запрещаются общественные собрания с использованием враждебной символики. Причина — военное нападение России на Украину.
9 мая русские жители отмечают День победы во Второй мировой войне против нацистской Германии. Для того, чтобы избежать возможных провокаций, на две недели запрещены общественные мероприятия и демонстрации. Но, разумеется, можно спокойно почтить память погибших в войне.
К тому же на прошлой неделе Рийгикогу принял законодательные поправки, которыми является наказуемым присоединение к российской агресиии, а также экспонирование связанной с актом агрессии символики.
В связи с этим возникло в определенной части общества некоторое недовольство — к примеру, члены парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) или вообще не голосовали по вышеуказанному законопроекту или голосовали против.
Председатель партии Мартин Хельме считает, что речь идет о плохо подготовленном законе. У этой позиции нашлись сторонники, которые стали, в том числе, распространять ошибочную информацию.
Что утверждается?
В эфире ERR руководитель эстонской полиции Эльмар Вахер в интервью упомянул, что было бы неправильно использовать провокационно и эстонский флаг. "Мы хотим избежать ситуации, когда полиция будет забирать у человека из рук флаг Эстонии", — сказал Вахер.
На основе этой цитаты в консервативном издании Uued Uudised появилась статья, в которой ситуация изображалась таким образом, что якобы теперь эстонский флаг — один из тех враждебных символов, которые законом запрещено использовать.
Ошибочной информацией по этой тебе в социальных сетях поделилась и депутат Рийгикогу, член руководства EKRE Моника Хельме. "Теперь, получается, и эстонский флаг причислен к враждебным символам", — написала она и в своих последующих постах пошла еще дальше: мол, в Эстонской Республике эстонский флаг теперь не разрешен.
Подобные посты появились (в том числе в различных группах) и у политиков калибра поменьше. Сказанное Вахером о том, что не стоит использовать эстонский флаг в провокационной манере, вдруг превратилось в утверждение, что якобы флаг Эстонии причислен к враждебным символам.
К примеру, Роланд Мере (также входящий в EKRE), приводит слова закона о том, что необходимо защищать флаг Эстонии и спрашивает: "Если выйти на улицу прогуляться с флагом Эстонии, то PPA может счесть это провокацией, вырвать его и потом наказать в административном порядке?"
Эдмонд Пену (входящий в совет EKRE), высказался в том духе, что Вахер пытается запретить независимость Эстонии и ее достойный символ.
Как всё на самом деле?
Эстонский флаг по-прежнему можно использовать. По закону у каждого есть право вывешивать и использовать флаг Эстонии, соблюдая установления закона и добрые обычаи.
В интервью на ERR Вахер не говорил о том, что нужно запретить флаг Эстонской Республики. Если прослушать (прочитать) сказанное руководителем полиции, то станет ясно, что он говорил о том, что использование символов не должно быть провокационным.
Как отметил Вахер для нашей рубрики, в Эстонской Республике нет временного периода или места, где эстонский флаг был бы запрещен. "Сам сине-черно-белый триколор ни коем образом не является в Эстонии провокацией. Если наш флаг оказывает на кого-то провоцирующее действие, то этот человек, очевидно, живет не той стране", — уточнил он.
В то же время Эльмар Вахер отметил, что сложными для полиции становятся те ситуации, когда человек пытается провоцировать других, держа в то же самое время в руках сине-черно-белый триколор. "Полиция сделает всё, чтобы разрешить данную ситуацию так, чтобы не надо было забирать у человека триколор", — заверил он.
Таким образом, проблема заключается в том, что в напряженное время провокаторы могут для провоцирования других людей размахивать эстонским флагом. К примеру, придя с сине-черно-белым триколором к Бронзовому солдату и злонамеренно размахивать им, создавая провокационную ситуацию. В этом случае символом провокации является не флаг Эстонии, а то, как недобросовестно флаг используется.
Закон об эстонском флаге (Eesti lipu seadus) устанавливает права и обязанности при вывешивании флага:
Статья 4. Право на подъем и спуск эстонского флага
(1) Каждый вправе поднимать и использовать эстонский флаг с соблюдением положений настоящего Закона и добрых обычаев.
Далее в законе содержатся правила по использованию флага. Днем подъема эстонского флага является и 9-е мая, когда отмечается День Европы.
Запрет использования символики зависит от контекста
Министр юстиции Марис Лаури объясняла, что в принятом недавно Рийгикогу законе о запрете враждебной символики нет перечня конкретных символов, так как можно запретить один, а ему на смену вскоре придет другой.
"В Эстонии сейчас можно считать запрещенными символами те, которые поддерживают и оправдывают агрессию России в Украине", — сказала она. И привела в пример букву "Z" и георгиевскую ленту. А также символику оккупировавших Эстонию тоталитарных режимов (как серп и молот, красный флаг и свастика).
Лаури добавила: важно понимать, что запрет на использование символа зависит от контекста. "Например, находясь 9 мая в общественном месте нельзя носить форму Советской армии, красные флаги, символику в виде "Z" и георгиевской ленты", — сказала она.
Не является наказуемым публичное экспонирование символики с целью критики агрессии, геноцида и военных преступлений.
Министр также подтвердила сказанное главой полиции, что флаг Эстонии не является запрещенным символом, недавно принятые изменения в законодательстве никакак не касаются его использования.
Вердикт: ложь. Из одной неправильно истолкованной цитаты родился слуг, который никоим образом не отвечает истине — все могут и в дальнейшем использовать флаг Эстонии.