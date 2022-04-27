КОНТРОЛЬ ФАКТОВ | Паника депутата Рийгикогу неуместна: флаг Эстонии — не враждебный символ

Подобные посты появились (в том числе в различных группах) и у политиков калибра поменьше. Сказанное Вахером о том, что не стоит использовать эстонский флаг в провокационной манере, вдруг превратилось в утверждение, что якобы флаг Эстонии причислен к враждебным символам.

Ошибочной информацией по этой тебе в социальных сетях поделилась и депутат Рийгикогу , член руководства EKRE Моника Хельме. "Теперь, получается, и эстонский флаг причислен к враждебным символам", — написала она и в своих последующих постах пошла еще дальше: мол, в Эстонской Республике эстонский флаг теперь не разрешен.

На основе этой цитаты в консервативном издании Uued Uudised появилась статья, в которой ситуация изображалась таким образом, что якобы теперь эстонский флаг — один из тех враждебных символов, которые законом запрещено использовать.

В эфире ERR руководитель эстонской полиции Эльмар Вахер в интервью упомянул, что было бы неправильно использовать провокационно и эстонский флаг. "Мы хотим избежать ситуации, когда полиция будет забирать у человека из рук флаг Эстонии ", — сказал Вахер.

Председатель партии Мартин Хельме считает, что речь идет о плохо подготовленном законе. У этой позиции нашлись сторонники, которые стали, в том числе, распространять ошибочную информацию.

В связи с этим возникло в определенной части общества некоторое недовольство — к примеру, члены парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии ( EKRE ) или вообще не голосовали по вышеуказанному законопроекту или голосовали против.

К тому же на прошлой неделе Рийгикогу принял законодательные поправки, которыми является наказуемым присоединение к российской агресиии, а также экспонирование связанной с актом агрессии символики.

20 апреля полиция сообщила, что на две недели запрещаются общественные собрания с использованием враждебной символики. Причина — военное нападение России на Украину . 9 мая русские жители отмечают День победы во Второй мировой войне против нацистской Германии . Для того, чтобы избежать возможных провокаций, на две недели запрещены общественные мероприятия и демонстрации. Но, разумеется, можно спокойно почтить память погибших в войне.

К примеру, Роланд Мере (также входящий в EKRE), приводит слова закона о том, что необходимо защищать флаг Эстонии и спрашивает: "Если выйти на улицу прогуляться с флагом Эстонии, то PPA может счесть это провокацией, вырвать его и потом наказать в административном порядке?"

Эдмонд Пену (входящий в совет EKRE), высказался в том духе, что Вахер пытается запретить независимость Эстонии и ее достойный символ.

Как всё на самом деле?

Эстонский флаг по-прежнему можно использовать. По закону у каждого есть право вывешивать и использовать флаг Эстонии, соблюдая установления закона и добрые обычаи.

В интервью на ERR Вахер не говорил о том, что нужно запретить флаг Эстонской Республики. Если прослушать (прочитать) сказанное руководителем полиции, то станет ясно, что он говорил о том, что использование символов не должно быть провокационным.

Как отметил Вахер для нашей рубрики, в Эстонской Республике нет временного периода или места, где эстонский флаг был бы запрещен. "Сам сине-черно-белый триколор ни коем образом не является в Эстонии провокацией. Если наш флаг оказывает на кого-то провоцирующее действие, то этот человек, очевидно, живет не той стране", — уточнил он.

В то же время Эльмар Вахер отметил, что сложными для полиции становятся те ситуации, когда человек пытается провоцировать других, держа в то же самое время в руках сине-черно-белый триколор. "Полиция сделает всё, чтобы разрешить данную ситуацию так, чтобы не надо было забирать у человека триколор", — заверил он.

Таким образом, проблема заключается в том, что в напряженное время провокаторы могут для провоцирования других людей размахивать эстонским флагом. К примеру, придя с сине-черно-белым триколором к Бронзовому солдату и злонамеренно размахивать им, создавая провокационную ситуацию. В этом случае символом провокации является не флаг Эстонии, а то, как недобросовестно флаг используется.

Закон об эстонском флаге (Eesti lipu seadus) устанавливает права и обязанности при вывешивании флага: