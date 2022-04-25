Касса по безработице: 93% взрослых беженцев женщины, менее 15% знают английский
Глава отдела услуг для ищущих работу и работодателей Кассы по безработице Катрин Лийваметс рассказала, как обстоят дела со знанием языков и трудоустройством у украинцев, бежавших от войны в Эстонию. В интервью Радио 4 она отметила, что большая часть ищущих работу хорошо владеют русским языком, но в гораздо меньшей степени владеют английским.
"В Кассе по безработице было зарегистрировано около 3500 военных беженцев. Из них 93% — женщины. По данным учреждения, 60% — специалисты с высшими образованием, а у 10% средне-специальное образование, — сообщила глава отдела услуг для ищущих работу и работодателей. - Из этого можно сделать вывод, что мы имеем довольно много образованных специалистов из разных сфер. Конечно, есть и домохозяйки, и матери с детьми, но в целом среди прибывших украинцев — большая часть с высшим образованием".
"Что касается владения языками, преобладающее число беженцев владеют русским языком на уровне В1 или выше. Английском языком в меньшей степени, чем ожидалось изначально — около 12%. В основном среди ищущих работу — люди молодые или среднего возраста, у них маленькие дети или дети-школьники. Через Кассу по безработице половина военных беженцев ищут работу в Харьюмаа", — добавила Лийваметс.
Какую работу могут предложить наши работодатели людям, бежавшим от войны в Украине в регионе Харьюмаа?
Учитывая предыдущий опыт работы и навыки этих людей, можно предложить работу в сфере торговли и обслуживания клиентов, в бухгалтерии и финансирования, маркетинга, социальных услуг и образования. Многим подойдет работа в здравоохранении или медицине. Например, в Таллинне и Харьюмаа работу могут найти медсестры. По данным учреждения, около 50 человек заинтересованы именно в работе в больнице.
"В Таллинне и Харьюмаа стабильно много предложений в торговле, сфере обслуживания, секторе размещения и питания. Высокий спрос на работников в областях образования и опорных услуг. Однако, что в этих случаях затрудняет быстрое трудоустройство — необходимость подтвердить квалификацию в Эстонии", — рассказала Лийваметс.
Известно, что из числа военных беженцев уже были приняты на работу в качестве опорных лиц люди с педагогическим образованием. А также те, кто ранее работал в медицине, были приняты на работу, но не на ту должность, которую работник занимал у себя на родине. Это, скорее, работа по уходу за больными. На сегодняшний день из числа украинцев через Кассу по безработице на работу устроились около 300 человек.
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