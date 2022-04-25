Касса по безработице: 93% взрослых беженцев женщины, менее 15% знают английский

"В Кассе по безработице было зарегистрировано около 3500 военных беженцев. Из них 93% — женщины. По данным учреждения, 60% — специалисты с высшими образованием, а у 10% средне-специальное образование, — сообщила глава отдела услуг для ищущих работу и работодателей. - Из этого можно сделать вывод, что мы имеем довольно много образованных специалистов из разных сфер. Конечно, есть и домохозяйки, и матери с детьми, но в целом среди прибывших украинцев — большая часть с высшим образованием".

"Что касается владения языками, преобладающее число беженцев владеют русским языком на уровне В1 или выше. Английском языком в меньшей степени, чем ожидалось изначально — около 12%. В основном среди ищущих работу — люди молодые или среднего возраста, у них маленькие дети или дети-школьники. Через Кассу по безработице половина военных беженцев ищут работу в Харьюмаа", — добавила Лийваметс.

Какую работу могут предложить наши работодатели людям, бежавшим от войны в Украине в регионе Харьюмаа?

Учитывая предыдущий опыт работы и навыки этих людей, можно предложить работу в сфере торговли и обслуживания клиентов, в бухгалтерии и финансирования, маркетинга, социальных услуг и образования. Многим подойдет работа в здравоохранении или медицине. Например, в Таллинне и Харьюмаа работу могут найти медсестры. По данным учреждения, около 50 человек заинтересованы именно в работе в больнице.

"В Таллинне и Харьюмаа стабильно много предложений в торговле, сфере обслуживания, секторе размещения и питания. Высокий спрос на работников в областях образования и опорных услуг. Однако, что в этих случаях затрудняет быстрое трудоустройство — необходимость подтвердить квалификацию в Эстонии", — рассказала Лийваметс.