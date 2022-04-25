Драка на перекрестке Нарвского шоссе: водитель избил мужчину и уехал

RusDelfi отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны . По словам полиции, 24 апреля примерно в 18.30 проезжающий мимо человек сообщил о драке на Нарвском шоссе .

"Полиция отреагировала на вызов, но по приезду патруля все стороны конфликта уже покинули место происшествия. Bне зависимости от причин конфликта крайне безответственно пытаться решить конфликт насилием, тем более посреди проезжей части, подвергая таким образом опасности и других участников дорожного движения. Для проверки случившегося и выяснения всех обстоятельств полиция свяжется с участниками конфликта", — ответил ведущий следователь группы по расследованию преступлений против личности Ида-Харьюского отделения полиции Мирелль Рейнсон.