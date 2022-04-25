ФОТО | В Эстонии задержали рекордное количество кокаина за последние годы

21 марта сотрудники НТД производили просвечивание рефрижераторных контейнеров в порту Мууга. В контейнере находились бананы, идущие из Эквадора, порт Посорья. В ходе проверки была выявлена ​​аномалия в одном контейнере по сравнению с другими аналогичными, а в результате дополнительной проверки обнаружили 72 черных мешка, в которых были найдены более трех тысяч упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой пачек с твердым порошком белого цвета. Экспресс-тест белого порошка дал положительную реакцию на кокаин. Это одно из самых больших количеств кокаина, изъятых в регионах стран Балтии и стран Северной Европы. Его розничная стоимость была бы около полумиллиарда евро.

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями следственного отдела Налогово-таможенного департамента Рауля Коппельмаа, такое большое количество не предназначено для эстонского рынка, так как нет сообщества потребителей. ”НТД получил от финской таможни и голландской полиции информацию о возможной контрабандной торговле кокаином. Точнее, риск был замечен на судне MILAN EXPRESS, вышедшем из порта Роттердам 5 марта, которое должно было прибыть в порт Мууга после остановок в портах Саутгемптон и Котка. Груз корабля составляли контейнеры, страной назначения большей части которых была Российская Федерация. В рамках указанного производства НТД тесно сотрудничает с международной полицией, в том числе с голландской полицией, финской таможней и Европолом, с целью выявления преступников, причастных к этому делу”, — сказал Коппельмаа.