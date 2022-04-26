ГАЛЕРЕЯ | Бронзовой ночи — 15 лет. Перенесенный солдат и разграбленный город
Конфликты на фоне "Бронзового солдата" возникли задолго до апреля 2007 года. У "Алеши", который тогда находился возле Центральной библиотеки на Тынисмяги, сталкивались провокаторы с разных сторон. Однажды солдата обрызгали красной краской. До этого активисты избили и забрали флаг Эстонии у мужчины возле памятника.
В столицу были присланы полицейские отряды из других городов страны.
Всего за период с 26 по 28 апреля полицией в Таллинне было задержано более тысячи человек, в отношении почти трехсот из них возбуждены уголовные дела и дела о проступке.
Некоторые использовали момент беспорядков для вандализма и мародерства. Около трети протестующих оказались эстонцами.
Впервые в истории на все мобильные телефоны эстоноземельцев было разослано сообщение с призывом Ансипа не выходить на улицы. Была запрещена продажа алкоголя.
В 2022 году полиция запретила использование враждебной символики с 26 апреля по 10 мая. Шествие "Бессмертного полка" и вовсе запретили. Из-за войны России против Украины в общественном пространстве нельзя использовать георгиевскую ленту и символ Z.
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