ГАЛЕРЕЯ | Бронзовой ночи — 15 лет. Перенесенный солдат и разграбленный город

Конфликты на фоне "Бронзового солдата" возникли задолго до апреля 2007 года. У "Алеши", который тогда находился возле Центральной библиотеки на Тынисмяги, сталкивались провокаторы с разных сторон. Однажды солдата обрызгали красной краской. До этого активисты избили и забрали флаг Эстонии у мужчины возле памятника.

Тогдашний премьер-министр Андрус Ансип приказал перенести памятник на Военное кладбище. Монумент окружили палаткой и в ускоренном режиме начались раскопки. Вокруг постоянно дежурили полицейские.

К вечеру ситуация обострилась. Люди начали грабить магазины, крушить ларьки, драться с полицейскими.

В столицу были присланы полицейские отряды из других городов страны.



Всего за период с 26 по 28 апреля полицией в Таллинне было задержано более тысячи человек, в отношении почти трехсот из них возбуждены уголовные дела и дела о проступке.



Некоторые использовали момент беспорядков для вандализма и мародерства. Около трети протестующих оказались эстонцами.





В основном пострадали здания в центре города.

Впервые в истории на все мобильные телефоны эстоноземельцев было разослано сообщение с призывом Ансипа не выходить на улицы. Была запрещена продажа алкоголя.

В итоге "Бронзового солдата" перенесли на Военное кладбище, которое находится в двух километрах от Тынисмяги. 8 мая, в день Европы, премьер Ансип и министр обороны Яак Аавиксоо возложили венок к "Бронзовому солдату" от имени эстонского правительства уже на новом месте.



В 2022 году полиция запретила использование враждебной символики с 26 апреля по 10 мая. Шествие "Бессмертного полка" и вовсе запретили. Из-за войны России против Украины в общественном пространстве нельзя использовать георгиевскую ленту и символ Z.

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