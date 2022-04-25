Доля положительных экспресс-тестов в школах продолжает снижаться. В будущем тестирование будет проводиться по необходимости

По словам кризисного руководителя Министерства образования и науки Райна Санника, министерство рекомендовало общеобразовательным школам после каникул провести экспресс-тестирование один раз в неделю, а затем только по мере необходимости до конца учебного года. "Например, если в школе обнаруживается очаг заражения, если есть много близких контактов с заболевшими, или в других случаях по необходимости. Общеобразовательные учреждения могут планировать экспресс-тестирование в соответствии с собственными потребностями, а также в зависимости от распространения вируса", — объясняет Санник.

В период с 18 по 22 апреля положительные результаты экспресс-тестов в общеобразовательных школах получили 217 учащихся и 71 сотрудник, а в профессионально-технических училищах — 11 учащихся и 6 сотрудников. В общеобразовательных школах положительный результат получили 0,3% учеников и 0,5% сотрудников, по сравнению с 0,4% и 0,8% соответственно за прошлый период. В профессионально-технических училищах процент положительных экспресс-тестов составил 0,2% среди учащихся и 0,8% среди персонала, по сравнению с 0,1% и 1% соответственно за предыдущую неделю тестирования. Результаты показывают, что доля положительных результатов экспресс-тестов продолжает снижаться.

В общей сложности на прошлой неделе экспресс-тестирование прошли более 90 000 учеников и более 14 000 сотрудников школ, ответивших на опрос министерства. Тестирование прошли 69% всех учеников и 67% всех сотрудников в общеобразовательных школах, и 46% всех учащихся и 67% всех сотрудников — в профессионально-технических училищах.

Число школ, в которых ни один человек не получил положительного результата экспресс-теста, составило 286, что на 47 больше, чем в прошлый период. Наибольшее количество положительных результатов экспресс-тестов в одной школе составило 9.