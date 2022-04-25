Медсестра Ляэне-Таллиннской центральной больницы подозревается в том, что ударила коллегу. Он нарисовал руны на флаге Украины

Инцидент произошел еще 30 марта. Полиция сообщает, что получила вызов в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу, где 37-летняя старшая медсестра ударила 40-летнего врача, который изрисовал символику в виде украинского флага.

"Выяснилось, что мужчина, которого ударили, ранее удалил из висевшей рядом с дверью символики с цветами украинского флага полоску синего цвета", — сказала ведущий следователь группы по борьбе с преступлениями против личности Ляэне-Харьюского отделения полиции Пилле Вилу.

Позже мужчина нарисовал на флаге руны. Сам он утверждает, что одна означает "баланс", а вторая "уничтожение плохих препятствий или событий".

Глава больницы доктор Аркадий Попов тогда отметил, что к произошедшему относятся очень серьезно. Он добавил, что медиков в больнице и так не хватает, поэтому увольнение даже одного сотрудника может серьезно усложнить работу отделения.

"У каждого есть право на свои убеждения и мнения, пока это не вредит кому-либо другому. однако важно помнить, что больница — это не место для выражения своих убеждений, здесь не место для враждебности и политических дискуссий. Каждый работник должен уметь на рабочем месте отстраниться от своих личных взглядов. Мы здесь для того, чтобы помогать людям и лечить их", — прокомментировал Аркадий Попов.