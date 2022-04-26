Новости Эстонии
26.04.2022, 11:15

Строительство Таллиннской больницы дорожает, с финансированием вопросы, а сроки освоения европейских средств горят

 
Раймо Поом
Раймо Поом raimo.poom@epl.ee
Ida- ja Lääne-Tallinna haigla asemele kavandatava Tallinna haigla ehitusmaksumus võib kujuneda esialgu plaanitust isegi paarsada miljonit eurot suuremaks.
Ida- ja Lääne-Tallinna haigla asemele kavandatava Tallinna haigla ehitusmaksumus võib kujuneda esialgu plaanitust isegi paarsada miljonit eurot suuremaks.
ФОТО: Illustratsioon: ATI Project

Война в Украине ясно дала понять, что строительство больницы, один из корпусов которой будет устойчив к бомбежкам, может оказаться как нельзя более актуальным, пишет Eesti Päevaleht.

На данный момент никто не знает окончательную цену строительства больницы”, — признает министр здоровья и труда Танель Кийк. ”Я бы не стала спекулировать на эту тему”, — говорит канцлер Таллинна Кайри Вахер.

Редакция Eesti Päevaleht поинтересовалась, есть ли основания полагать, что стоимость строительства Таллиннской больницы — вместо нынешних Ида- и Ляэне-Таллиннской — может на несколько сотен миллионов евро превышать изначально запланированную сумму.

Из-за войны в Украине будущее строительного рынка стало довольно туманным. Цепочки поставок стройматериалов оказались нарушены, а нехватка рабочей силы, которая и так была проблемой, превратилась в еще большую головную боль, поскольку многие строители из Украины ушли воевать за свободу своей Родины.

RusDelfi
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