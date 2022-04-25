Не пугайтесь! Истребители союзников проведут тренировки на малых высотах(5)
С 25 апреля по 1 мая включительно в воздушном пространстве Эстонии пройдет серия тренировочных полетов авиации союзников. В них также участвует размещенное на авиабазе Эмари дежурное звено истребителей F-16 ВВС Бельгии. Некоторые полеты пройдут на малых высотах, но не ниже 152 метров.
Тренировки затронут юго-восточную, южную, восточную и центральную части Эстонии. В будние дни полеты будут проходить с 10:00 до 16:30 , а в выходные с 12:30 до 14:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.
Тренировочные полеты союзников проводятся в строгом соответствии с эстонским законодательством, они также согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии воздушной полиции самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии