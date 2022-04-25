За месяц было продано почти 20 000 почтовых марок "Слава Украине!"

Председатель правления Omniva Март Мяги заявил, что продажи почтовой марки, тираж которой в два раза превышает тираж традиционной эстонской тематической марки, в течение месяца были очень успешными. „Отрадно отметить, что почтовая марка, выпущенная в поддержку Украины, вызвала столь большой интерес, и ее важное послание восприняло так много людей, — сказал Март Мяги. — Спасибо всем, кто присоединился к призыву отправить открытки и почтовые марки с посланием мира, и я призываю продолжать в том же духе!”

Почтовая марка „Слава Украине!” — это символическое выражение Эстонией поддержки Украины и украинцев в защите своей независимости. На марке изображен голубь мира на фоне цветов украинского флага. На марке на украинском языке написано „Слава Україні!” (Слава Украине!) и дополнительно на эстонском языке „Eesti toetab Ukrainat” (Эстония поддерживает Украину). Тираж марки — 50 000 штук, ее номинал — 1,90 евро, то есть она предназначена для отправки по всему миру. Оформление почтовой марки было создано в сотрудничестве с рекламным агентством Utopia, марка была напечатана в типографии Vaba Maa. Почтовая марка продается в интернет-магазине Omniva и почтовых отделениях по всей Эстонии.

Omniva поддерживает Украину своими услугами несколькими способами. Omniva предлагает частным лицам возможность бесплатно отправить в Украину гуманитарную помощь, например лекарства, товары широкого потребления и другие предметы первой необходимости. Информацию об условиях и оформлении отправки почтовых посылок с гуманитарной помощью, организуемой совместно с Почтой Украины, можно найти на сайте Omniva и в почтовых отделениях по всей Эстонии. В сотрудничестве с благотворительными организациями Эстонским Красным Крестом, НКО Mondo и Продуктовым банком, а также с Таллиннской городской управой и Министерством иностранных дел с начала марта в Украину было отправлено 34 грузовика собранной помощи. Кроме того, Эстония обеспечивает внутреннюю логистику гуманитарной помощи и хранение товаров.