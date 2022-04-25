В больницах 152 зараженных коронавирусом, за сутки умерли два человека

По состоянию на утро 25 апреля в больнице находится 152 зараженных коронавирусом пациента. Из них 61 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 35, или 57,4%, не вакцинированы и 26, или 42,6%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 0,5 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,6 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни, из которых в двух случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние семь дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 6,6 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло двое зараженных коронавирусом: 57-летний мужчина и 102-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 1 587 результатов теста, из которых 148 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 20 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 26 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 65 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 15. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 451 745 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,5%.

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