ФОТО | Невероятная развязка! Калле Рованпера опередил Отта Тянака на 4,3 секунды

Юный финн захватил лидерство ещё в первый соревновательный день в сложных погодных условиях. К вечеру пятницы он довёл преимущество перед Тянаком до 1 минуты, 23 секунды. В субботу Калле продолжил контролировать отрыв от эстонца, но на 11-м спецучастке проколол колесо. Это позволило Тянаку сократить отставание до 18,2 секунды.

К вечеру второго соревновательного дня Рованпера вновь начал отрываться и продолжил в том же духе и воскресенье. Перед 18-м спецучастком, вторым из четырёх воскресных, между ним и Оттом было уже почти полминуты, но на 19-м гонщик Hyundai сократил гандикап до всего лишь 1,4 секунды.

Всё решилось на финальном 20-м допе: быстрейшим стал Калле, победив на Ралли Хорватия с перевесом в 4,3 секунды. Тянак занял второе место, его напарник по Hyundai Тьерри Невилль финишировал третьим. Четвёртым стал гонщик M-Sport Ford Крейг Брин, а партнёр Рованперы по Toyota и действующий вице-чемпион мира по ралли Элфин Эванс замкнул первую пятёрку.

Üldseis peale 20. katset:



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