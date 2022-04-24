От Финляндии в НАТО ждут обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии
Если Финляндия станет членом Североатлантического альянса (НАТО), то она, скорее всего, направит войска в страны Балтии и будет обеспечивать безопасность их воздушного пространства, сказал глава отдела оборонной политики Минобороны Финляндии Янне Куусела.
"По моему мнению, весьма вероятно, что в мирное время Финляндия должна была бы каким-то образом участвовать в программе Расширенного передового присутствия (EFP) и обеспечении безопасности воздушного пространства стран Балтии",— сказал Янне Куусела в интервью Yle, пишет rus.err.
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет хотел бы, чтобы воздушное пространство Эстонии охраняли новые финские истребители.
"Очень важно, что Финляндия только что приняла решение о приобретении 64 новых истребителей F-35. Было бы разумно, если бы они при необходимости летали в воздушном пространстве Эстонии", — сообщил Лаанет в интервью Yle.
По словам Лаанета, Эстония не ожидает, что Финляндия возьмет на себя защиту своего соседа.
"Насколько я знаю, в Эстонии нет особых надежд на то, что Финляндия возьмет на себя оборону Эстонии. Гораздо важнее, что мы работаем в одной сети сотрудничества, у нас есть совместные военные учения и планирование", — сказал Лаанет.