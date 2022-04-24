За год половина работников Эстонии получила повышение зарплаты. Кто эти люди и куда пойти работать, чтобы зарплата росла?

Лидерами в получении прибавки к зарплате вновь оказались руководители и ведущие специалисты. Есть также некоторые профессии, где заработная плата упала из-за кризиса, а контрольный показатель был очень низким в 2020 году, это касается, например, сферы туризма.

На том же уровне в квартальном сравнении чаще всего оставались зарплаты работников сельского хозяйства, лесничества, охоты и рыболовства. Однако необходимо принимать во внимание, что максимальная зарплата определенной доли квалифицированных сельскохозяйственных работников приходилась не на IV квартал.

Из полученных данных видно, что около половины сотрудников (51,5%) могли получить прибавку к зарплате в прошлом году, что отражают их банковские счета. При этом, как отмечают в департаменте, неудивительно, что более высокий рост заработной платы заметен в профессиональных группах, где заработная плата в целом выше. Средняя заработная плата трети руководителей и 36% ведущих специалистов в четвертом квартале 2021 года была более чем на 200 евро выше, чем в том же квартале 2020 года.

Департамент статистики провел исследование, в ходе которого сравнил данные примерно 300 000 людей, которые трудились полный рабочий день в четвертом квартале 2020 и четвертом квартале 2021 года на одном и том же рабочем месте. Брутто-зарплата этих сотрудников колебалась от 500 до 10 000 евро в оба года. Из выборки были исключены люди с более высокой заработной платой и низкоквалифицированные работники, которые получали меньше 500 евро в месяц, а также те, кто ушел с работы.

Как следует из отчета Департамента статистики, в прошлом году средняя зарплата в стране стала больше на 6,9% по сравнению с 2020 годом и составила 1548 евро. По словам аналитика ведомства Арго Таркиайнена, средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была самой высокой в ​​отрасли информации и связи (2804 евро), финансовой и страховой деятельности (2568 евро) и энергетике (2128 евро). Но выросли ли зарплаты в 2021 году именно в этих областях?

Из собранной статистики видно, что у работников информационно-коммуникационного сектора наблюдался более высокий рост заработной платы. У 45% из них зарплата увеличилась более чем на 200 евро, а еще у 19% зарплата увеличилась на сумму от 50 до 200 евро.

То же относится и к большой части работников в сфере здравоохранения и социальной работы, а также финансового и страхового секторов. В обоих случаях доля работников, чья зарплата выросла не менее чем на 50 евро, составила более 60%. В то же время, например, у половины работников в сфере недвижимости в течение года практически ничего не изменилось.

Рекордное количество предложений

Есть ли сейчас шанс найти работу в тех сферах, где зарплата только растет? И куда сейчас вообще требуются сотрудники?

Менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Ауэвяэрт говорит, что за январь и февраль 2022 года работодатели опубликовали на 69% больше предложений о работе, чем за тот же период в прошлом году.

”Увеличение количества вакансий было очень масштабным, т. е. количество предлагаемых рабочих мест увеличилось во всех областях. Наибольшее количество новых вакансий было в сфере общественного питания, транспорта и обслуживания клиентов, где оно увеличилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом”, — комментирует Ауэвяэрт.

По его словам, всего на CVKeskus.ee на данный момент размещено более 5050 предложений о работе.