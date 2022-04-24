За год половина работников Эстонии получила повышение зарплаты. Кто эти люди и куда пойти работать, чтобы зарплата росла?
Официальные данные Департамента статистики свидетельствуют о том, что за год у половины жителей Эстонии выросла зарплата. И это несмотря на то, что весь 2021 год мы боролись с коронавирусом и страдали от ограничений. ”МК-Эстония” решила выяснить, кто эти люди и куда пойти работать, чтобы зарплата росла.
У 51% работников за год увеличилась зарплата
Как следует из отчета Департамента статистики, в прошлом году средняя зарплата в стране стала больше на 6,9% по сравнению с 2020 годом и составила 1548 евро. По словам аналитика ведомства Арго Таркиайнена, средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была самой высокой в отрасли информации и связи (2804 евро), финансовой и страховой деятельности (2568 евро) и энергетике (2128 евро). Но выросли ли зарплаты в 2021 году именно в этих областях?
Руководители выигрывают
Департамент статистики провел исследование, в ходе которого сравнил данные примерно 300 000 людей, которые трудились полный рабочий день в четвертом квартале 2020 и четвертом квартале 2021 года на одном и том же рабочем месте. Брутто-зарплата этих сотрудников колебалась от 500 до 10 000 евро в оба года. Из выборки были исключены люди с более высокой заработной платой и низкоквалифицированные работники, которые получали меньше 500 евро в месяц, а также те, кто ушел с работы.
Из полученных данных видно, что около половины сотрудников (51,5%) могли получить прибавку к зарплате в прошлом году, что отражают их банковские счета. При этом, как отмечают в департаменте, неудивительно, что более высокий рост заработной платы заметен в профессиональных группах, где заработная плата в целом выше. Средняя заработная плата трети руководителей и 36% ведущих специалистов в четвертом квартале 2021 года была более чем на 200 евро выше, чем в том же квартале 2020 года.
На том же уровне в квартальном сравнении чаще всего оставались зарплаты работников сельского хозяйства, лесничества, охоты и рыболовства. Однако необходимо принимать во внимание, что максимальная зарплата определенной доли квалифицированных сельскохозяйственных работников приходилась не на IV квартал.
Лидерами в получении прибавки к зарплате вновь оказались руководители и ведущие специалисты. Есть также некоторые профессии, где заработная плата упала из-за кризиса, а контрольный показатель был очень низким в 2020 году, это касается, например, сферы туризма.
Из собранной статистики видно, что у работников информационно-коммуникационного сектора наблюдался более высокий рост заработной платы. У 45% из них зарплата увеличилась более чем на 200 евро, а еще у 19% зарплата увеличилась на сумму от 50 до 200 евро.
То же относится и к большой части работников в сфере здравоохранения и социальной работы, а также финансового и страхового секторов. В обоих случаях доля работников, чья зарплата выросла не менее чем на 50 евро, составила более 60%. В то же время, например, у половины работников в сфере недвижимости в течение года практически ничего не изменилось.
Рекордное количество предложений
Есть ли сейчас шанс найти работу в тех сферах, где зарплата только растет? И куда сейчас вообще требуются сотрудники?
Менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Ауэвяэрт говорит, что за январь и февраль 2022 года работодатели опубликовали на 69% больше предложений о работе, чем за тот же период в прошлом году.
”Увеличение количества вакансий было очень масштабным, т. е. количество предлагаемых рабочих мест увеличилось во всех областях. Наибольшее количество новых вакансий было в сфере общественного питания, транспорта и обслуживания клиентов, где оно увеличилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом”, — комментирует Ауэвяэрт.
По его словам, всего на CVKeskus.ee на данный момент размещено более 5050 предложений о работе.
”Вероятно, вакансий еще больше, потому что с помощью одного предложения о работе работодатель может набрать больше сотрудников на ту же работу. Таким образом, в настоящее время рабочих мест больше, чем соискателей, т. е. люди имеют большие возможностей найти хорошую работу, — объясняет представитель CVKeskus.ee. — Наибольший интерес у соискателей к таким профессиям, как сборщик, работник склада, сотрудник по вводу данных, курьер, консультант по продажам, офис-менеджер, представитель по обслуживанию клиентов, помощник менеджера по закупкам, менеджер по работе с клиентами, администратор, бухгалтер, помощник по маркетингу, консультант по путешествиям и специалист по подбору персонала”.
Соискатели пассивны
Менеджер по маркетингу портала CV.ee Карла Одер также отмечает, что на их портале размещено рекордное количество вакансий.
”С одной стороны, предложений работы много, но кандидаты очень пассивны. Это означает, что конкуренция плотная, и работодателям нужно больше смотреть, чтобы найти подходящих кандидатов, — объясняет Одер. — В течение последнего года количество предложений о работе росло. На нашем портале ТОП-5 вакансий в следующих сферах: инфотехнологии, оказание услуг, продажи, торговля, государственный сектор”.
Последний опрос CV.ee показал, что работодатели больше всего нуждаются в специалистах в этих областях, квалифицированных или неквалифицированных рабочих, а также работниках сферы услуг и продавцах. Основной причиной найма является расширение деятельности и рабочей нагрузки компании, а также текучесть кадров.
”Пассивность кандидатов на рынке труда вызвана боязнью будущего и высокой требовательностью работодателей в предложениях о работе, — говорит Карла Одер. — Сотрудники довольны своими работодателями и не склонны менять место работы. Рабочие места меняют только ради очень хороших предложений, где основным мотиватором выступает более высокая заработная плата или лучшие дополнительные льготы либо условия работы”.
По словам Одера, среди соискателей популярны различные сферы, они ищут стабильную работу.
”Однако, по весенним данным, сезонная работа также становится все более популярной, потому что на рынок труда приходят молодые соискатели. Они хотят найти работу рядом со школой или работу на лето, — поясняет Карда Одер. — Наибольшее количество кандидатов на одно рабочее место приходится на следующие сферы: административная работа, кадровый менеджмент, банковское дело/страхование, сезонная работа/услуги/торговля/продажи, управление”.
Учитывая предложения на рынке труда, статистику по росту заработной платы и конкуренцию, можно сделать вывод, что, например, ищущие работу в сфере торговли люди делают правильный выбор. Ведь в этой сфере работников, у кого заработная плата увеличилась, больше, чем тех, у кого она уменьшилась или осталась на прошлом уровне.