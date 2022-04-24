Представители Эстонии обсудят в Германии помощь Украине и укрепление восточного фланга НАТО

"Мы должны сделать еще больше и действовать еще быстрее для того, чтобы помочь Украине победить. В Германии мы сконцентрируемся на возможностях оказания Украине эффективной поддержки", — сказал председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона.

Второй важной темой, которая будет затронута на встрече, является подготовка к июньскому саммиту НАТО в Мадриде.

Во время визита парламентская комиссия встретится с председателем парламентской комиссии по иностранным делам Германии Майклом Ротом, членом комиссии по иностранным делам Кнутом Абрахамом и экспертом по внешней политике Александром Графом Ламбсдорффом.

Эстонская делегация также встретится с министром Германии по делам ЕС Анной Люрманн и проведет встречи в Министерстве иностранных дел Германии.