Новости Эстонии
24.04.2022, 15:39

Представители Эстонии обсудят в Германии помощь Украине и укрепление восточного фланга НАТО

 
Marko Mihkelson
Marko Mihkelson
Foto: Ilmar Saabas

В воскресенье, 24 апреля, члены комиссии Рийгикогу по иностранным делам отправилась с двухдневным визитом в Германию, чтобы обсудить возможности оказания поддержки Украине и укрепление восточного фланга альянса, передает rus.err.

"Мы должны сделать еще больше и действовать еще быстрее для того, чтобы помочь Украине победить. В Германии мы сконцентрируемся на возможностях оказания Украине эффективной поддержки", — сказал председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона.

Второй важной темой, которая будет затронута на встрече, является подготовка к июньскому саммиту НАТО в Мадриде.

Во время визита парламентская комиссия встретится с председателем парламентской комиссии по иностранным делам Германии Майклом Ротом, членом комиссии по иностранным делам Кнутом Абрахамом и экспертом по внешней политике Александром Графом Ламбсдорффом.
Эстонская делегация также встретится с министром Германии по делам ЕС Анной Люрманн и проведет встречи в Министерстве иностранных дел Германии.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии