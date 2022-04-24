Православные христиане во всем мире отмечают Пасху

Пасху по юлианскому календарю празднуют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Болгарская и другие поместные православные церкви.

Согласно переписи 2011 года, численность православных в возрасте 15 лет и старше составила в Эстонии 176 773 человека (около 16 % населения страны).

Даты празднования Пасхи у католиков и православных обычно различаются, так как первые используют григорианский церковный календарь, вторые — юлианский.

Как правило, католическая и протестантская церкви отмечают Пасху раньше, чем православные, однако раз в несколько лет даты совпадают. В следующий раз это произойдет в 2025 году.

Пасхальное послание Митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения можно найти здесь.