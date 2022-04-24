Сводка за сутки: в авариях пострадали шесть человек. Подробности двух ДТП с тяжелыми последствиями

В субботу в 16.52 на Хийумаа, на 28-м километре шоссе Сууремыйза — Кяйна — Эммасте, 35-летняя женщина на автомобиле BMW 630D врезалась в паркующийся с правой стороны дороги Renault Trafic (за рулем — 44-летний мужчина). В результате столкновения оба автомобиля вынесло в кювет. Оба водителя и пассажиры (два ребенка) доставлены в больницу.