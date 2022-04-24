24.04.2022, 09:31
Сводка за сутки: в авариях пострадали шесть человек. Подробности двух ДТП с тяжелыми последствиями
Задержан 21 водитель
В субботу в 16.52 на Хийумаа, на 28-м километре шоссе Сууремыйза — Кяйна — Эммасте, 35-летняя женщина на автомобиле BMW 630D врезалась в паркующийся с правой стороны дороги Renault Trafic (за рулем — 44-летний мужчина). В результате столкновения оба автомобиля вынесло в кювет. Оба водителя и пассажиры (два ребенка) доставлены в больницу.
23 апреля в 19.42 на круговом перекрестке Вескипости в Таллинне 19-летний водитель на Volkswagen Fox потерял контроль над машиной и врезался в опору виадука. Водитель и 18-летняя пассажирка доставлены в больницу.
За сутки полиция задержала 20 водителей в состоянии алкогольного и 1 водителя в состоянии наркотического опьянения.