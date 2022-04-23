ГАЛЕРЕЯ | Экскурсии, подарки, дискуссии: в Рийгикогу прошел день открытых дверей

День открытых дверей начался с приветственного концерта Таллиннского ансамбля трубачей с балкона замка Тоомпеа. Во дворе замка Тоомпеа гостей поприветствовал спикер Рийгикогу Юри Ратас.

В течение всего дня все желающие смогли принять участие в экскурсиях по замку Тоомпеа, встретиться с депутатами во фракциях, а также посетить башню ”Длинный Герман”. Экскурсии по замку провели и члены Рийгикогу: Яак Юске, Раймонд Кальюлайд, Эдуард Одинец и Анти Пооламетс.

В кафе члены Рийгикогу Хейки Хепнер, Раймонд Кальюлайд, Хенн Пыллуаас, Мати Райдма и Марко Шорин обсудили вопросы, связанные с гражданской защитой.

В замке Тоомпеа и во дворе замка прошли воркшопы Кайтселийта, Найскодукайтсе, Дочерей отчизны и Молодых орлят. Военный музей продавал товары в поддержку Украины, Найскодукайтсе предлагал всем желающим присоединиться к кампании в поддержку ветеранов ”Anname au!”. В Белом зале прошёл концерт студентов Эстонской академии музыки и театра, посвященный Украине. День завершился концертом ансамбля Кайтселийта ”Mustad Kolonelid” во дворе замка.

Первый избранный народом Эстонии представительный орган — Учредительное Собрание — был созван в Таллинне 23 апреля 1919 года. После двухлетнего перерыва Рийгикогу вновь празднует это знаменательное событие на дне открытых дверей. В этом году мероприятие проводится в 22-й раз.