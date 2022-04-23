Таллинн на школьных каникулах предлагает разнообразную программу

”Небольшой отдых после напряженной учебной четверти необходим всему школьному коллективу. Особенно хорошо он подействует, если провести время интересно и приятно — так впоследствии будет что вспомнить. Таллиннские школы по интересам, молодежные центры, спортивные клубы, музеи и другие партнеры предлагают школьникам множество занятий на все каникулы. Представлены и городские лагеря, и мастер-классы, и бесплатные тренировки, и многое другое. В эти каникулы мероприятия предусмотрены и для детей из Украины, так что никто не останется в стороне”, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.