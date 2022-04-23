Как Таллинн поменялся местами с Нарвой

Многие любят главного героя романов Индрека Харгла . Книги о приключениях аптекаря из 15 века выходили в Эстонии с 2010 по 2019 годы. Тиражи каждого романа достигали 10 000 экземпляров. Но поклонники книжного образа Мельхиора, возможно, не узнают его в киноперсонаже. В книге Мельхиор — женатый человек средних лет. Уже в первой части книжного цикла он известен способностью раскрывать убийства. В киноварианте Мельхиор — молодой человек, который недавно потерял отца и стал аптекарем, переняв его дело. Зрители видят первое ”задание” молодого ищейки, как назовет его командор, выданное Фогтом Таллинна . Впрочем, талантливый обаятельный Мяртен Метсавийр в главной роли, как и другие отлично сыгравшие актеры, скрасят это удивление. Оригинальный сценарий написали Индрек Харгла, Эльмо Нюганен и Олле Мирме.

Техническая группа проекта — 200 человек, плюс примерно 60 актеров, это как две театральные труппы, плюс задействованные в массовых сценах 700 участников. Проект создавался совместно с Германией , Литвой и Латвией — это еще 500 человек из этих стран. Итого в общей сложности над ”воскрешением” средневековой детективной истории трудилось почти 1500 человек. Потратили на съемки больше 80 дней и львиную долю бюджета. К слову, он составил на три фильма 6 миллионов евро. А если учесть, что съемки проходили в 2020 году, с июля по декабрь, в нескольких странах, то процесс явно был приключением для всей команды. Как, собственно, и сама история про Мельхиора. ”Этот проект был уже в работе, — говорит Танель Таттер, — процесс запустили за три года до этого, мы не могли остановиться в пандемию”.

”Эльмо — сильный режиссер и всегда сотрудничает с отличными операторами, — говорит Таттер. — Он все сначала ”снимает” на бумаге, поэтому на площадке не экспериментирует, быстро работает по уже продуманному плану. Я видел материал второго и третьего фильма: чувство, что снимали все последовательно, а не одновременно. Герои, конечно, меняются, и в снятых сценах это видно, есть ощущение, что прошло время, хотя на площадке, конечно же, нет”.

Интересно, что создатели киноверсии ”Аптекаря Мельхиора” решили не мельчить с уровнем своей задачи и сразу сняли материал на три части проекта. Это значит, что в течение полугода зрители увидят продолжение истории: вторую часть — в августе, а третью — в октябре.

Актеров, по словам продюсера Танеля Таттера, выбирали тщательно. По его мнению, продолжительный кастинг организовали не зря. Вся команда в итоге довольна актерским составом.

Средневековый город и его золотое время

Действие первого фильма разворачивается в Таллинне 15 века во внутреннем дворе в Выжгороде. Северный двор Нарвской крепости кинематографисты как раз и превратили в Тоомпеа. Северный двор имеет несколько уровней обзора. Кроме нижней площадки можно смотреть с уровня галерей — это крепостные стены.

”Такого двора уже нет в Таллинне и в Эстонии тоже, — рассказывает Эльмо Нюганен, — единственное место, которое соответствовало нашим запросам, — это внутренний двор Нарвского замка”. Художники немного задекорировали пространство и оператор смог поставить камеру в центре двора, чтобы снимать на 360 градусов. ”Если бы не было такого двора, пришлось бы строить декорации, но настоящий камень — его же видно, — объясняет режиссер, — мы рады, что в Нарве нам удалось снять столько сцен”.

Эльмо Нюганен не впервые снимал исторический фильм, но до этого истории его кинопроектов относились к эпохе 20 века. Чтобы создать правдоподобную атмосферу средних веков на экране, у режиссера и у всей съемочной группы ушло много усилий на исследование темы и на подготовку к съемке.

Эльмо с воодушевлением рассказывает, что 15 век — это золотое время Таллинна. Любой человек, который прожил в городе год, становился свободным. ”Это было демократическим временем, — говорит режиссер, — странно, вроде средневековый мир, а ведь он был радостным и светлым, это видно по тому, как украшали город, одежду, как выглядели здания изнутри”.