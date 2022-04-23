Как Таллинн поменялся местами с Нарвой(7)
Многие нарвитяне увидели себя на этой неделе в детективном историческом фильме Эльмо Нюнагена ”Аптекарь Мельхиор”. В титрах и в нескольких сценах. Как так вышло? Все благодаря уникальности Нарвского замка. А еще тому, что продюсер фильма родом из Нарвы. Но это шутка, конечно, хотя Танель Таттер первые шесть лет жизни, действительно, провел в Нарве. Фильм азартно стартовал в кинотеатрах Эстонии и ему прочат большой кассовый успех. За первую неделю проката с 15 апреля он привел в кинозалы больше сорока тысяч зрителей.
Интересно, что создатели киноверсии ”Аптекаря Мельхиора” решили не мельчить с уровнем своей задачи и сразу сняли материал на три части проекта. Это значит, что в течение полугода зрители увидят продолжение истории: вторую часть — в августе, а третью — в октябре.
”Эльмо — сильный режиссер и всегда сотрудничает с отличными операторами, — говорит Таттер. — Он все сначала ”снимает” на бумаге, поэтому на площадке не экспериментирует, быстро работает по уже продуманному плану. Я видел материал второго и третьего фильма: чувство, что снимали все последовательно, а не одновременно. Герои, конечно, меняются, и в снятых сценах это видно, есть ощущение, что прошло время, хотя на площадке, конечно же, нет”.
80 дней приключений. Кто-то не скучал в пандемию
Техническая группа проекта — 200 человек, плюс примерно 60 актеров, это как две театральные труппы, плюс задействованные в массовых сценах 700 участников. Проект создавался совместно с Германией, Литвой и Латвией — это еще 500 человек из этих стран. Итого в общей сложности над ”воскрешением” средневековой детективной истории трудилось почти 1500 человек. Потратили на съемки больше 80 дней и львиную долю бюджета. К слову, он составил на три фильма 6 миллионов евро. А если учесть, что съемки проходили в 2020 году, с июля по декабрь, в нескольких странах, то процесс явно был приключением для всей команды. Как, собственно, и сама история про Мельхиора. ”Этот проект был уже в работе, — говорит Танель Таттер, — процесс запустили за три года до этого, мы не могли остановиться в пандемию”.
Мельхиор все популярнее
Многие любят главного героя романов Индрека Харгла. Книги о приключениях аптекаря из 15 века выходили в Эстонии с 2010 по 2019 годы. Тиражи каждого романа достигали 10 000 экземпляров. Но поклонники книжного образа Мельхиора, возможно, не узнают его в киноперсонаже. В книге Мельхиор — женатый человек средних лет. Уже в первой части книжного цикла он известен способностью раскрывать убийства. В киноварианте Мельхиор — молодой человек, который недавно потерял отца и стал аптекарем, переняв его дело. Зрители видят первое ”задание” молодого ищейки, как назовет его командор, выданное Фогтом Таллинна. Впрочем, талантливый обаятельный Мяртен Метсавийр в главной роли, как и другие отлично сыгравшие актеры, скрасят это удивление. Оригинальный сценарий написали Индрек Харгла, Эльмо Нюганен и Олле Мирме.
Актеров, по словам продюсера Танеля Таттера, выбирали тщательно. По его мнению, продолжительный кастинг организовали не зря. Вся команда в итоге довольна актерским составом.
Средневековый город и его золотое время
Действие первого фильма разворачивается в Таллинне 15 века во внутреннем дворе в Выжгороде. Северный двор Нарвской крепости кинематографисты как раз и превратили в Тоомпеа. Северный двор имеет несколько уровней обзора. Кроме нижней площадки можно смотреть с уровня галерей — это крепостные стены.
”Такого двора уже нет в Таллинне и в Эстонии тоже, — рассказывает Эльмо Нюганен, — единственное место, которое соответствовало нашим запросам, — это внутренний двор Нарвского замка”. Художники немного задекорировали пространство и оператор смог поставить камеру в центре двора, чтобы снимать на 360 градусов. ”Если бы не было такого двора, пришлось бы строить декорации, но настоящий камень — его же видно, — объясняет режиссер, — мы рады, что в Нарве нам удалось снять столько сцен”.
Эльмо Нюганен не впервые снимал исторический фильм, но до этого истории его кинопроектов относились к эпохе 20 века. Чтобы создать правдоподобную атмосферу средних веков на экране, у режиссера и у всей съемочной группы ушло много усилий на исследование темы и на подготовку к съемке.
Эльмо с воодушевлением рассказывает, что 15 век — это золотое время Таллинна. Любой человек, который прожил в городе год, становился свободным. ”Это было демократическим временем, — говорит режиссер, — странно, вроде средневековый мир, а ведь он был радостным и светлым, это видно по тому, как украшали город, одежду, как выглядели здания изнутри”.
Особенно внимательными к деталям пришлось быть художникам по костюмам и гримерам. Например, одежду для ”Аптекаря Мельхиора” шили из современной ткани, но ее нужно было затем визуально состарить, с большим интересом художники работали над созданием аксессуаров того времени. Во время съемок у них тоже было много дел, например, у одного героя на протяжении многих дублей должна была быть мокрая одежда и приходилось ходить за ним с пульверизатором. Или, наоборот, актер снимался в мокром исподнем, а на улице холодно, нужно согревать его. ”Впрочем, это обычные вещи для съемок фильма”, — говорит художник по костюмам Мари-Лийз Бандер. Для нее самое сложное и интересное в проекте было воссоздать аутентичные образы.
Стены замка как декорация для костюмов из фильмов
Мари-Лийз на открытии выставки исторических костюмов в Нарвском замке раскрыла некоторые секреты: где находили выкройки, какие референсы использовали, как раскрашивали ткань, чтобы одежда казалась старой, почему костюмов для мужчин больше, чем для женщин, кто и как делал реквизит, например, отрубленную голову для первой части.
Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова с восторгом говорит о выставке:
”Мы очень рады, что в рыцарском зале и в капелле представлены костюмы главных и второстепенных героев фильма. Они созданы с потрясающей точностью и отсылают нас к далеким временам. Перед нами оживает средневековая история, характеры, нравы. И есть большое искушение, чтобы к ним притронуться, распознать структуру ткани, но делать этого, конечно, не стоит. Теперь они экспонаты музея киностудии. Благодаря костюмам пространство нашего замка оживает и наши стены — правильная декорация для них”. Выставка продлится до сентября. Мария напоминает, что каждый последний четверг месяца билеты в музей стоят 4 евро, а в день музеев — вход бесплатный.
Вернется ли зритель?
В Нарве фильм можно увидеть с русскими и английскими субтитрами в Astri Kino Apollo. Представить свой проект 20 апреля в Нарву приезжали режиссер Эльмо Нюганен, продюсер Танель Таттер, а также Франз Мальмстен, сыгравший ученика аптекаря, и художник по костюмам Мари-Лийз Бандер. Перед вечерним показом в Нарвском замке состоялось открытие выставки костюмов из фильма и позднее в кинотеатре встреча с представителями съемочной группы в зале кинотеатра Apollo. У зрителей была возможность задать вопросы гостям Нарвы, послушать истории о создании кинотрилогии.
Фильмы о приключениях Мельхиора, пожалуй, стали прецедентом для эстонского кино: трилогия за полгода — такого еще не было. Хотя во многом это спровоцировала пандемия. Из-за нее премьеру перенесли с осени прошлого года на весну. По словам Эльмо, если интерес к фильму будет, то он рассчитывает на съемку остальных частей кинопроекта. Хотя, по его мнению, ”такой успех отечественного кино, который был до короновируса, можно вернуть в лучшем случае через два-три года, если не будет новых сезонов ковида”.
Убийства, любовь, атмосфера средневековья, загадка, молодые герои — прекрасные компоненты для увлекательной истории. Танель Таттер говорит, что ”еще рано делать выводы, нужно смотреть, как будет дальше”. Но судя по его улыбке и по восторженным оценкам зрителей, успех трилогии обеспечен.