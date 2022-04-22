МНЕНИЕ | Zапрет Vраждебных символов

Вторжение русской армии и жестокая бомбежка всей территории Украины разделили мою жизнь и жизнь миллионов украинцев на до и после. Верю, что мы сможем выстоять и победить эту несправедливую и жестокую агрессию России против Украины!

Мировое сообщество объединилось в активной поддержке Украины. Например, Эстония — одна из первых стран, которая на законодательном уровне запретила символы агрессии в своей стране, кроме этого, 21 апреля 2022 года парламент Эстонии принял заявление о военных преступлениях России и геноциде в Украине.

У российской пропаганды получилось запачкать кровью обычные буквы латинского алфавита ”Z” и ”V” и георгиевскую черно-оранжевую ленту, которая всегда считалась символом мужества и победы и ее с гордостью носили ветераны войны!

Фальсифицировать историю, выдавать ее в выгодном для себя ракурсе — явление далеко не новое. Каждое более-менее значимое событие как русской, так и советской истории нередко ”подгонялось” под мировоззрение и действия ”вождей” того или иного времени. Во время войны играют колоссальную роль символы, как для подъёма боевого духа атакующей стороны, так и для того, чтобы сломить дух противника. Так случилось и сейчас, георгиевская лента, знаки ”Z” и ”V”, благодаря агрессивной политике России по отношению к Украине, стали символами чудовищных военных преступлений в Украине, смерти, боли, горя и геноцида украинского народа.

Все, в том числе и в самой России, люди знают и понимают, что на войне, которую Россия начала в Украине, гибнут люди, в том числе и русские военные, но не смотря на все это, сегодня русские ”умельцы” посчитали уместным нанести знак ”Z” на пасхальный кулич, и у меня нет никаких сомнений, что все эти куличи будут проданы. Остались ли хоть какие-либо моральные и духовные ценности у Владимира Путина и его приверженцев?