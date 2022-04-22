МНЕНИЕ | Zапрет Vраждебных символов
Рийгикогу принял закон о запрете враждебной символики. Юрист Наталия Кукса поделилась своими эмоциями по этому вопросу.
Вторжение русской армии и жестокая бомбежка всей территории Украины разделили мою жизнь и жизнь миллионов украинцев на до и после. Верю, что мы сможем выстоять и победить эту несправедливую и жестокую агрессию России против Украины!
Мировое сообщество объединилось в активной поддержке Украины. Например, Эстония — одна из первых стран, которая на законодательном уровне запретила символы агрессии в своей стране, кроме этого, 21 апреля 2022 года парламент Эстонии принял заявление о военных преступлениях России и геноциде в Украине.
У российской пропаганды получилось запачкать кровью обычные буквы латинского алфавита ”Z” и ”V” и георгиевскую черно-оранжевую ленту, которая всегда считалась символом мужества и победы и ее с гордостью носили ветераны войны!
Фальсифицировать историю, выдавать ее в выгодном для себя ракурсе — явление далеко не новое. Каждое более-менее значимое событие как русской, так и советской истории нередко ”подгонялось” под мировоззрение и действия ”вождей” того или иного времени. Во время войны играют колоссальную роль символы, как для подъёма боевого духа атакующей стороны, так и для того, чтобы сломить дух противника. Так случилось и сейчас, георгиевская лента, знаки ”Z” и ”V”, благодаря агрессивной политике России по отношению к Украине, стали символами чудовищных военных преступлений в Украине, смерти, боли, горя и геноцида украинского народа.
Все, в том числе и в самой России, люди знают и понимают, что на войне, которую Россия начала в Украине, гибнут люди, в том числе и русские военные, но не смотря на все это, сегодня русские ”умельцы” посчитали уместным нанести знак ”Z” на пасхальный кулич, и у меня нет никаких сомнений, что все эти куличи будут проданы. Остались ли хоть какие-либо моральные и духовные ценности у Владимира Путина и его приверженцев?
На пленарном заседании 21 апреля 2022 года Рийгикогу принял закон, согласно которому присоединение к внешней агрессии считается преступлением. Закон также запрещает демонстрировать символы, связанные с актом агрессии.
Закон вносит изменения в Пенитенциарный кодекс, связанные с нападением России на Украину, и предусматривает наказание за присоединение к агрессии. Закон предусматривает уголовную ответственность за вступление в вооруженные силы иностранного государства, совершающего акт агрессии, или в любое другое вооруженное формирование, участвующее в акте агрессии иностранного государства, участие в совершении или подготовке акта агрессии иностранного государства или заведомо прямую поддержку, включая финансирование, акта агрессии иностранного государства. Такое преступление наказывается максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Если такое деяние совершено юридическим лицом, оно наказывается штрафом.
Также данные изменения устанавливают запрет на открытую демонстрацию символики, использованной при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, с целью поддержки или оправдания этих действий. За этот проступок законом предусмотрен штраф в размере до 300 штрафных единиц или 1 200 евро, либо арест. В случае, если этот проступок совершен юридическим лицом, размер штрафа составит до 32 000 евро.
Принятый парламентом Эстонии закон представляет собой четкое осуждение военных действий России в Украине. К сожалению, на сегодняшний день, демонстрация символов войны не имеет ничего общего со свободой слова, а только прославляет жестокую войну в центре Европы. Возможно, когда закончится война и пройдут года, мы снова сможем вернуться к вопросу переоценки значения этой символики.
От имени всего украинского народа благодарю эстонское общество за то, что оно открыто осуждают вторжение России в Украину и запрещает на законодательном уровне символику смерти. Ведь этим правительство не только поддерживает и защищает украинский народ, но и ограждает свое общество от потенциального русского террора, агрессии и не позволяет разжигать вражду внутри своей стране.