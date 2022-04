Предприятие Tallinna Soojus возглавит Калле Кландорф

В выборную комиссию члена правления предприятия Tallinna Soojus входили городской канцлер Кайри Вахер , член правления Tallinna Soojus Энн Тонка, городской директор по персоналу Вильве Райк, председатель совета AS Utilitas Tallinn Прийду Нымм и, в качестве внешнего эксперта, генеральный директор департамента окружающей среды Райнер Вакра .

Предприятие Tallinna Soojus принадлежит городу. В 2021 году оборот Tallinna Soojus составлял 3,15 миллиона евро, прибыль за хозяйственный год составляла 2,24 миллиона евро. Нераспределенная прибыль прошлых лет составляет 19,82 миллиона евро. С 2001 года имущество AS Tallinna Soojus арендовано предприятием AS Utilitas Tallinn, которое обеспечивает функционирование сети теплофикации Таллинна, ее обновление и развитие современных решений. Задачей AS Tallinna Soojus является отслеживание исполнения указанных в договоре обязательств и в сотрудничестве с экспертами разработка программы развития сетей теплофикации города.