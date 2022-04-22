Предприятие Tallinna Soojus возглавит Калле Кландорф

Калле Кландорф выбран на основании открытого конкурса, в котором приняли участие 36 кандидатов. В следующий тур после подачи документов прошли восемь человек, специальная комиссия пригласила на собеседование четырех из них, в результате двое были представлены совету для окончательного выбора.

”Важнейшей целью предприятия Tallinna Soojus в ближайшие годы является нахождение действенного решения для сотрудничества города и предприятия Utilitas, — сказал член совета Tallinna Soojus Евгений Осиновский. — Договор Tallinna Soojus и Utilitas действует до конца 2031 года, но необходимые для развития сети теплофикации инвестиции имеют гораздо более продолжительный срок рентабельности. Уже сейчас вопрос уверенности в инвестициях замедляет развитие сети теплофикации. В сотрудничестве с горуправой предприятие Tallinna Soojus должно как можно скорее разработать новую модель организации”.

Осиновский отметил, что совет счел важнейшим преимуществом кандидатуры Калле Кландорфа именно продолжительный опыт работы в горуправе и в совете предприятия, что создает хорошие предпосылки для успешного решения указанного вопроса.

”Все возрастающая цена на отопление ископаемыми видами топлива вынуждает искать и применять новые источники производства, и в сотрудничестве с Utilitas мы должны их отыскать, — сказал Калле Кландорф. — Однако для этого необходимы значительные инвестиции и создание новых возможностей производства, базирующихся не на ископаемых видах топлива, чтобы снизить долю природного газа. Цель — достичь углеродной нейтральности Таллиннской сети теплофикации не позднее 2030 года”.

Калле Кландорф с 2018 по 2022 год был председателем Tallinna Soojus, он отвел свою кандидатуру от управления собранием совета, в ходе которого избирался председатель правления. Поскольку Кландорф был выбран членом правления Tallinna Soojus, его мандат в качестве члена совета прекратится 31 мая 2022 года.