ФОТО | В Таллинне в последний путь провожают политика Рейна Ратаса

Об уходе из жизни заслуженного политика Рейна Ратаса в понедельник вечером сообщил его сын — бывший премьер-министр, а ныне спикер парламента и председатель Центристской партии Юри Ратас.

"В свои почти 84 года ты много видел. Свободную Эстонию, несколько оккупаций и восстановление независимости Эстонии, в котором ты принимал активное участие", — написал Юри Ратас.

Рейн Ратас был также известным в Эстонии биологом. В Центристскую партию вступил в 1999 году.

Ратас был членом Конгресса Эстонии и депутатом Рийгикогу XI созыва (2007 — 2011). Он также неоднократно избирался в Таллиннское городское собрание (1989–1990, 2004–2007, 2013–2015), где руководил комиссией по окружающей среде.