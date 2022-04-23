Ездить как президент. Кто купит машину Керсти Кальюлайд за 200 000 евро?

Автомобиль выставлен на продажу по цене 200 000 евро, что превышает стоимость новой модели из салона. Продавец говорит, что на автомобиле установлены детали тюнинга, однако какие именно, не уточняются. Из доступной информации указано, что для пассажиров имеется холодильник и установлены телевизоры.

Судя по публичным данным из Maanteeamet автомобиль имеет стандартный вес, а значит он не бронирован. В 2020 году ему был выдан новый регистрационный номер, взамен президентского уникального номера с гербом страны вместо цифр.

Согласно данным фонда дорожного страхования В дорожно-транспортных происшествиях автомобиль не участвовал

Президенты предпочитают дизеля

Предыдущий автомобиль первого лица, Audi A8, также был оборудован дизельным двигателем. Этот автомобиль продавался куда за более скромную сумму, всего в 25 тысяч евро в 2021 году. Автомобиль находился в распоряжении президента Ильвеса (а потом и Керсти Кальюлайд) с 2012 по 2016 год и проехал за это время более 100 тысяч километров.

Раньше было проще



Рекордсменом по пробегам и времени использования был первый президент после восстановления независимости Эстонии Леннарт Мери. Его автомобиль Mercedes-Benz 300SEL находился на государственной службе с 1992 по 2002 год. Пару месяцев его даже "донашивал" и Арнольд Рюйтель, после чего Мерс был выставлен на аукцион за 200 тысяч крон. Пробег на момент продажи составлял внушительные 366 тысяч километров.