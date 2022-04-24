Дело пошло! Таллинн объявил тендер на строительство трамвайных путей в Старый порт

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, цель — сделать поездки на различных видах общественного транспорта более удобными, чтобы основные транспортные узлы города были связаны между собой, а пересадки проходили как можно проще.

”Старый порт — это наши крупнейшие туристические ворота и один из самых оживленных пассажирских портов нашего региона, принимающий паромы, круизные лайнеры и яхты, — сказал Свет. — Мы хотим, чтобы из Старого порта до будущего единого терминала Юлемисте можно было добраться на трамвае. Терминал станет важным узловым пунктом для нынешнего пассажирского железнодорожного транспорта, скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica и автобусного сообщения. Трамвайное сообщение с аэропортом было открыто еще в 2017 году”.

На Тартуском шоссе непосредственно перед улицей Кивисилла планируется создать поворот — в этом месте новая трасса будет ответвляться от существующего трамвайного пути, пролегающего в сторону улицы Манеэжи. С Кивисилла трамвайные пути будут проложены через улицы Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, Лаева, Куунари, Кай, Логи, Румби и Курси, далее — по бульварам Мере и Пыхья. Затем новая трасса соединится с имеющимися трамвайными путями, ведущими в направлении Копли.

Наряду со строительством трамвайных путей будет обновлена и окружающая территория. На улицах появится новое озеленение, а возле трамвайных путей планируется построить отделенную от проезжей части велосипедную дорожку, которая будет пролегать от перекрестка улицы Хобуяама и Нарвского шоссе до порта.

Cрок подачи предложений на конкурс госпоставки — 10 июня 2022 г. Согласно планам, строительство начнется в конце года и трамвайная трасса будет готова в 2024 году. Трамвайная трасса будет построена при поддержке Фонда восстановления и устойчивости ЕС (Recovery and Resilience Facility, RRF) в объеме 26 млн евро.