ВИДЕО | В Европарламенте сцепились депутаты Эстонии и Германии: Мадисон подверг резкой критике правительство ФРГ

Обсуждение шло по докладу о внешней политике Европейского союза, в котором (помимо прочего) содержалось предложение перейти к новой системе голосования при принятии решений.

Входящий во фракцию национал-консерваторов "Идентичность и демократия" эстонский депутат Мадисон сказал:

"Мне понравился бы этот вариант голосования, например, сегодня, если бы надо было проголосовать по [российскому] газовому эмбарго, где Германия основной противник вместе с Венгрией", - сказал Мадисон, по мнению которого, правительство Германии сейчас "скорее готово смотреть на изнасилованных женщин и убитых детей", ради того, чтобы получать из России дешевый газ.

На это резко отреагировал член фракции Зеленые/Европейский свободный альянс представитель Германии Рейнхард Бютикофер, который посчитал такой язык неприемлемым для парламентария. Позже пожурил Мадисона и председатель комиссии (тоже немец) Дэвид МакАллистер.

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