ВИДЕО | В Европарламенте сцепились депутаты Эстонии и Германии: Мадисон подверг резкой критике правительство ФРГ
В среду в Европарламенте во время заседания комиссии по внешней политике вспыхнула перебранка между представителем Эстонии Яаком Мадисоном и евродепутатом от Германии Рейнхардом Бютикофером. Мадисон упрекнул власти Германии в толерантности к тем ужасам, в которых повинна российская армия в ходе войны в Украине.
Обсуждение шло по докладу о внешней политике Европейского союза, в котором (помимо прочего) содержалось предложение перейти к новой системе голосования при принятии решений.
Входящий во фракцию национал-консерваторов "Идентичность и демократия" эстонский депутат Мадисон сказал:
"Мне понравился бы этот вариант голосования, например, сегодня, если бы надо было проголосовать по [российскому] газовому эмбарго, где Германия основной противник вместе с Венгрией", - сказал Мадисон, по мнению которого, правительство Германии сейчас "скорее готово смотреть на изнасилованных женщин и убитых детей", ради того, чтобы получать из России дешевый газ.
На это резко отреагировал член фракции Зеленые/Европейский свободный альянс представитель Германии Рейнхард Бютикофер, который посчитал такой язык неприемлемым для парламентария. Позже пожурил Мадисона и председатель комиссии (тоже немец) Дэвид МакАллистер.
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