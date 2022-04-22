ВИДЕО | Глава эстонской военной разведки: украинцы еще долго в состоянии оказывать сопротивление в Мариуполе
Командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг рассказал сегодня на пресс-конференции о развитии ситуации на поле боя в Украине.
По его словам, начиная с утра вторника подразделения российской армии пытаются продвинуться на всём протяжении фронта. Крупных тактических успехов за четыре дня достигнуто не было.
В Харькове ВСУ провели несколько контратак и смогли отвоевать ряд территорий, но и у украинцев тоже больших успехов не было. Чтобы перерезать пути снабжения российских войск им нужно расширять свои операции.
В основном бои идут на линии Славянск — Краматорск. Некоторого тактического успеха подразделения Российской Федерации достигли в районе города Северодонецк, бои идут за Рубежное. Это важные с точки зрения железнодорожного сообщения пункты. Оба они Россией еще не взяты.
Как сказал Гросберг, судьбу Мариуполя трудно предсказать. По оценке главы эстонской военной разведки, украинцы продолжат оказывать сопротивление в окружении еще от двух недель до месяца. Российская Федерация не намерена ослаблять в Мариуполе кольцо окружения.
Можно ли помочь людям, прячущимся в городских подвалах? Гросберг не верит, что Россия позволит внешним силам войти в город. Да и создание гуманитарных коридоров не представляется вероятным, учитывая то, сколько раз проваливались эти попытки в ходе войны.
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