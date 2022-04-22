Защита потребителя призывает воздержаться от покупок в известном интернет-магазине
Интернет-магазин Glowliving.eu торгующий минеральной и органической косметикой таких брендов, как, например, Jane Iredale и Deepskin Organics, зарегистрирован в Великобритании.
К сожалению, торговое предприятие не отвечает на запросы европейских структур по защите прав потребителя, поэтому внесудебное разрешение жалоб не представляется возможным. У потребителей, не получивших заказанный в магазине www.glowliving.eu товар или возврат денег, есть возможность для защиты своих прав направить жалобу в британский суд по разрешению мелких претензий (по адресу www.gov.uk)
Поскольку интернет-магазин по-прежнему продолжает принимать заказы, Департамент защиты потребителя и технического надзора рекомендует до разрешения ситуации воздержаться от покупок в этом магазине.