В Эстонии быстро скапливаются огромные излишки вакцин от COVID-19

На складе Департамента здоровья уже скопилось полмиллиона доз, а еще 150 000 хранятся в медицинских учреждениях. До конца года в страну поступит еще 2,5 млн доз препаратов. При этом с начала апреля в Эстонии было сделано лишь около 800 первых прививок.

До настоящего момента Эстония пожертвовала около полумиллиона доз, которые в основном распределяла международная программа помощи третьим странам COVAX, но и там спрос на вакцины уменьшился.

По словам главы отдела здравоохранения Министерства социальных дел Хели Лаарманн, Эстония ведет переговоры с производителями, чтобы перенести сроки новых поставок.

Лаарманн отметила, что вакцины закупались по общему договору с ЕС, поэтому маленькой Эстонии сейчас сложно добиться для себя исключения на переговорах.

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