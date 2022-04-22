В Эстонии быстро скапливаются огромные излишки вакцин от COVID-19
В условиях быстро снижающегося спроса на вакцины от коронавируса и продолжающихся поставок крупных партий препаратов Эстония оказывается в ситуации, когда ей потенциально придется списать или пожертвовать миллионы доз вакцин, пишет rus.err.
На складе Департамента здоровья уже скопилось полмиллиона доз, а еще 150 000 хранятся в медицинских учреждениях. До конца года в страну поступит еще 2,5 млн доз препаратов. При этом с начала апреля в Эстонии было сделано лишь около 800 первых прививок.
До настоящего момента Эстония пожертвовала около полумиллиона доз, которые в основном распределяла международная программа помощи третьим странам COVAX, но и там спрос на вакцины уменьшился.
По словам главы отдела здравоохранения Министерства социальных дел Хели Лаарманн, Эстония ведет переговоры с производителями, чтобы перенести сроки новых поставок.
Лаарманн отметила, что вакцины закупались по общему договору с ЕС, поэтому маленькой Эстонии сейчас сложно добиться для себя исключения на переговорах.
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