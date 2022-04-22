22.04.2022, 09:10
Шарапова вошла в совет директоров Moncler
ФОТО: Scanpix
Мария Шарапова вошла в совет директоров итальянского модного бренда Moncler.
”Я польщена возможностью стать частичкой настоящего и будущего такой легендарной компании. Возможно, Милан станет первой деловой поездкой малыша ☺️”.
На этой неделе бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет ребенка.
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