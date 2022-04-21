Контавейт обыграла россиянку и прошла в четвертьфинал турнира
Поздно вечером в четверг Анетт Контавейт выирала у 39 ракетки мира - россиянки Екатерины Александровой во втором круге турнира в Штутгарте (2:6, 6:3, 7:6). В четвертьфинале эстонская спортсменка встретится с Ариной Соболенко из Беларуси.
Штутгарт, Германия 18 — 24 апреля 2022. WTA 500
Призовой фонд — 611 210 евро
Крытые корты, грунт
Анетт Контавейт высказалась о победной серии в залах (выиграла уже 22 матч подряд): ”Я знаю о ней благодаря соцсетям. Но на этих турнирах очень сильные сетки, и каждый матч — огромный вызов. Выходя на корт, я не думаю: ”О, мы теперь в зале, так что я всех обыграю ”, - передает слова спортсменки Sports.ru.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.