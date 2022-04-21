Контавейт обыграла россиянку и прошла в четвертьфинал турнира

Анетт Контавейт высказалась о победной серии в залах (выиграла уже 22 матч подряд): ”Я знаю о ней благодаря соцсетям. Но на этих турнирах очень сильные сетки, и каждый матч — огромный вызов. Выходя на корт, я не думаю: ”О, мы теперь в зале, так что я всех обыграю ”, - передает слова спортсменки Sports.ru.