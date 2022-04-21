Сегодня вечером важнейшие государственные сайты Эстонии подверглись кибератаке

Из-за атак было кратковременно нарушена работа некоторых сайтов, но большого влияния они не оказали.

Среди целей хакеров были сайты eesti.ee, id.ee, politsei.ee, vm.ee, president.ee, а также сайты ряда связанных с государством организаций.

По словам руководителя CERT-EE Тыну Таммера, вероятно хакеры хотели показать свои возможности во время проходящих в Эстонии киберучений Shields, но толку от атак было мало.

Таммер также добавил, что RIA вместе с партнерами продолжают следить за ситуацией и готовы реагировать на киберинциденты в случае необходимости.