Сегодня вечером важнейшие государственные сайты Эстонии подверглись кибератаке
В четверг вечером, начиная с 16 часов, отдел по расследованию киберинцидентов (CERT-EE) Департамента государственной инфосистемы (RIA) зафиксировал блокирующие атаки (DDoS) на государственные сайты Эстонии.
Из-за атак было кратковременно нарушена работа некоторых сайтов, но большого влияния они не оказали.
Среди целей хакеров были сайты eesti.ee, id.ee, politsei.ee, vm.ee, president.ee, а также сайты ряда связанных с государством организаций.
По словам руководителя CERT-EE Тыну Таммера, вероятно хакеры хотели показать свои возможности во время проходящих в Эстонии киберучений Shields, но толку от атак было мало.
Таммер также добавил, что RIA вместе с партнерами продолжают следить за ситуацией и готовы реагировать на киберинциденты в случае необходимости.