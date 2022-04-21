Эстония в лидерах: темпы инфляции в нашей стране вдвое превысили средний показатель по еврозоне

В феврале годовая инфляция в еврозоне составляла 5,9%, пишет издание "Финмаркет".

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 5% после роста на 4,2% в феврале. Рост цен на энергоносители ускорился до 44,4% после роста на 32% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 2,7%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в феврале составил 7,8% после повышения на 6,2% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС цены увеличились на 2,4%.

Самая низкая инфляция в годовом выражении в марте наблюдалась на Мальте (4,5%), во Франции (5,1%) и Португалии (5,5%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Литве (15,6%), Эстонии (14,8%) и Чехии (11,9%).

В Германии годовая инфляция ускорилась до 7,6% с 5,5% в феврале, в Испании — до 9,8% с 7,6%, в Италии — до 6,8% после 6,2%.