Экономика
21.04.2022, 20:37

Эстония в лидерах: темпы инфляции в нашей стране вдвое превысили средний показатель по еврозоне

 
Raha
Raha
Foto: Argo Ingver

Потребительские цены в еврозоне в марте 2022 года выросли на 7,4% относительно того же месяца 2021 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата. Это максимальный показатель за всю историю введения расчетов. Эстония занимает второе место по темпам инфляции (14,8%) среди стран еврозоны.

В феврале годовая инфляция в еврозоне составляла 5,9%, пишет издание "Финмаркет".

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 5% после роста на 4,2% в феврале. Рост цен на энергоносители ускорился до 44,4% после роста на 32% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 2,7%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в феврале составил 7,8% после повышения на 6,2% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС цены увеличились на 2,4%.

Самая низкая инфляция в годовом выражении в марте наблюдалась на Мальте (4,5%), во Франции (5,1%) и Португалии (5,5%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Литве (15,6%), Эстонии (14,8%) и Чехии (11,9%).

В Германии годовая инфляция ускорилась до 7,6% с 5,5% в феврале, в Испании — до 9,8% с 7,6%, в Италии — до 6,8% после 6,2%.

RusDelfi
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