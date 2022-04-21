График реконструкции детских садов Таллинна в последние годы не соблюдался

В заключении к акту ревизии указывается, что из инвестиций Таллинна в структуру образования больше средств было направлено на приведение в порядок общеобразовательных школ. Большинство зданий и помещений детских садов по-прежнему нуждаются в модернизации, а это предполагает увеличение инвестиций в базовое образование.

Разработанная Таллиннским департаментом образования ”Стратегия реконструкции детских садов 2019-2030” предусматривает проведение к 2030 году ремонта всех городских детских садов, а также создания в них отвечающих современных требованиям условий обучения. Выполнение стратегии началось, но, по оценке ревизионной комиссии, в контрольный период (т.е. 2019 г. — июнь 2021 г.) не выполнялся график достижения поставленной цели. Для этого следовало бы ремонтировать не менее восьми детских садов в год.

По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, важно, чтобы помещения детских садов Таллинна обеспечивали безопасную, здоровую и комфортную среду для наших детей.

”Именно поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы выполнить поставленную цель — реконструировать к 2030 году все детские сады Таллинна. Приятно отметить, что в городском бюджете на этот год уделено большое внимание именно инвестициям в базовое образование. В нынешнем году реконструкцию проходит сразу девять детских садов, а также начинается или продолжается проектирование еще в 15 детских садах”, — пояснил Осиновский.