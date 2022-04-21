График реконструкции детских садов Таллинна в последние годы не соблюдался
В Таллинне к 2030 году планируется провести реконструкцию всех детских садов города. Ревизионная комиссия горсобрания проверила выполнение стратеги по реконструкции детских садов 2019-2030 на данный момент, а также результативность примененной в 2013-2021 гг. программы ”Место в детском саду — каждому ребенку”.
В заключении к акту ревизии указывается, что из инвестиций Таллинна в структуру образования больше средств было направлено на приведение в порядок общеобразовательных школ. Большинство зданий и помещений детских садов по-прежнему нуждаются в модернизации, а это предполагает увеличение инвестиций в базовое образование.
Разработанная Таллиннским департаментом образования ”Стратегия реконструкции детских садов 2019-2030” предусматривает проведение к 2030 году ремонта всех городских детских садов, а также создания в них отвечающих современных требованиям условий обучения. Выполнение стратегии началось, но, по оценке ревизионной комиссии, в контрольный период (т.е. 2019 г. — июнь 2021 г.) не выполнялся график достижения поставленной цели. Для этого следовало бы ремонтировать не менее восьми детских садов в год.
По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, важно, чтобы помещения детских садов Таллинна обеспечивали безопасную, здоровую и комфортную среду для наших детей.
”Именно поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы выполнить поставленную цель — реконструировать к 2030 году все детские сады Таллинна. Приятно отметить, что в городском бюджете на этот год уделено большое внимание именно инвестициям в базовое образование. В нынешнем году реконструкцию проходит сразу девять детских садов, а также начинается или продолжается проектирование еще в 15 детских садах”, — пояснил Осиновский.
Хотя численность детей детсадовского возраста в Таллинне сократилась, и напряженность в отношении мест в детских садах снижается, рождаемость в последние годы все же остается достаточно высокой, и в течение ближайших 5-7 лет быстрого снижения спроса на места в детских садах не ожидается. В связи с этим ревизионная комиссия в своем решении отметила, что нехваткой мест в детских садах следует заниматься и дальше, в т.ч., необходимо продолжать создавать места в детских садах и строить новые детские сады в соответствии с возрастной необходимостью (прежде всего, места в ясельных группах) и на основании спроса по районам.
Проверка результативности реализации, эффективности и достаточности бюджетных средств, а также целесообразности их использования, в части программы развития дошкольных муниципальных детских учреждений Таллинна в период 2013-2021 гг. ”Место в детском саду — каждому ребенку” проводилась Таллиннским департаментом образования с апреля 2020 г. по июнь 2021 г. На своем заседании 21 апреля 2022 г. горсобрание утвердило ревизионный акт и приняло материалы проверки к сведению.