21.04.2022, 19:36
В Пярну ограничат ночную продажу алкоголя в местах общепита
Foto: Anni Õnneleid
В связи с многочисленными жалобами от местных жителей Пярнуское горсобрание приняло решение ограничить с 1 сентября разрешенное время продажи алкоголя для употребления в заведениях общественного питания.
По новым правилам на административной территории Пярну, которая включает в себя Пайкузе, Аудри и Тыстамаа, будет запрещено предлагать алкоголь клиентам с 2 до 6 утра, а по субботам, воскресеньям и праздничным дням — с 4 до 7 утра, передает rus.err.
В гостиницах во время действия запрета алкоголь можно будет предлагать клиентам при оказании услуги общественного питания, через обслуживание в номере или минибар в гостиничном номере.
Ограничения не будут действовать 1 января и 24 июня.