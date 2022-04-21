В Пярну ограничат ночную продажу алкоголя в местах общепита

По новым правилам на административной территории Пярну, которая включает в себя Пайкузе, Аудри и Тыстамаа, будет запрещено предлагать алкоголь клиентам с 2 до 6 утра, а по субботам, воскресеньям и праздничным дням — с 4 до 7 утра, передает rus.err.