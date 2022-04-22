Министр вооруженных сил Великобритании — Delfi: если Путин решит напасть на Эстонию, мы будем вместе с вами
Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи рассказал в интервью с Delfi о том, почему вероятность ядерной войны остается низкой.
Означает ли столкновение НАТО и России обязательное использование ядерного оружия?
Я так не думаю. Это сложный стратегический обмен, очень экзистенциальный, мы далеки от него. Я не думаю, что Путин готов к смертному приговору. Я не думаю, что он хочет быть подверженным ядерному удару, а раз так, то он понимает, что и сам не должен его наносить. Я считаю, что вероятность какой-либо ядерной эскалации в этом конфликте очень, очень и очень маленькая.
Планируется ли увеличение численности войск НАТО в странах Балтии?
Мы уже увеличили британский контингент вдвое. И статья 5 [в уставе НАТО — о коллективной обороне. Прим Delfi] это абсолютно бинарная вещь. Если Путин решит напасть на Эстонию, мы будем воевать вместе с вами, как ваш друг и партнер по НАТО. Также как и в случае с любой другой страной НАТО.
Насколько вероятен сценарий нападения на страны Балтии? Эстонии стоит опасаться за свою безопасность?
Да, стоит. Но я вижу, что вы это делаете. Я был в Латвии и Эстонии — в Литве, к сожалению, пока что не довелось. Я видел, что вы не просто прохлаждаетесь, я видел планы по обороне. Не мне вам говорить, что вы живете с соседом, который не может примириться с вашим существованием, это не секрет. Но вы привыкли отстаивать свою независимость на протяжении всей истории. И вы отстоите ее любой ценой. Мы сейчас восхищаемся мужеством и героизмом солдат, защищающих Украину. Я уверен, что при необходимости в странах Балтии люди будут сражаться за свою землю не менее храбро.
Российские СМИ часто приводит следующий тезис "концентрация войск НАТО на границах с Россией в странах Балтии является угрозой для страны, размещение ядерного оружия или ракетных комплексов на этой территории может послужить причиной превентивного удара". Есть ли вероятность, что события пойдут по такому сценарию?
Может быть, а может быть и нет. В любом случае, с помощью этого нарратива Россия пытается контролировать то, что вы делаете на своей собственной суверенной территории. И единственная причина, по которой Эстония, Латвия, Литва или любые другие страны хотят, чтобы на их территории размещалось такое оружие — они не доверяют своему соседу, потому что он преследует цели экспансии и хочет забрать эти территории себе. Если рассуждать фундаментально, страны Балтии — суверенные государства, и, являясь членами НАТО, они стремятся получить защиту от других членов НАТО, чтобы чувствовать себя в безопасности. И в этом — суть альянса. НАТО не преследует захватнические цели, мы не подготавливаем силы для вторжения на российскую территорию. Мы просто пытаемся помогать.
Оказалась ли российская армия слабее, чем Британия думала до начала так называемой "спецоперации"?
Может быть. Какие-то возможности, о которых мы знали, Россия продемонстрировала и показала, что они так хороши, как мы и думали. Однако есть другая сторона — российскими войсками невероятно плохо управляют. Я подозреваю, что российские солдаты прекрасно натренированы, мотивированы и храбры. При этом они совершали такие вещи в украинских городах и поселках, которые едва ли произносимы. Но есть обстоятельство, которое привело ко всем этим потерям. В какой-то мере это технологии, которые не так развиты, как мы думали, но гораздо важнее — ужасное командование. Некоторые решения были лишены логики.
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