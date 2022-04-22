Министр вооруженных сил Великобритании — Delfi: если Путин решит напасть на Эстонию, мы будем вместе с вами

Означает ли столкновение НАТО и России обязательное использование ядерного оружия?

Я так не думаю. Это сложный стратегический обмен, очень экзистенциальный, мы далеки от него. Я не думаю, что Путин готов к смертному приговору. Я не думаю, что он хочет быть подверженным ядерному удару, а раз так, то он понимает, что и сам не должен его наносить. Я считаю, что вероятность какой-либо ядерной эскалации в этом конфликте очень, очень и очень маленькая.

Планируется ли увеличение численности войск НАТО в странах Балтии?

Мы уже увеличили британский контингент вдвое. И статья 5 [в уставе НАТО — о коллективной обороне. Прим Delfi] это абсолютно бинарная вещь. Если Путин решит напасть на Эстонию, мы будем воевать вместе с вами, как ваш друг и партнер по НАТО. Также как и в случае с любой другой страной НАТО.

Насколько вероятен сценарий нападения на страны Балтии? Эстонии стоит опасаться за свою безопасность?

Да, стоит. Но я вижу, что вы это делаете. Я был в Латвии и Эстонии — в Литве, к сожалению, пока что не довелось. Я видел, что вы не просто прохлаждаетесь, я видел планы по обороне. Не мне вам говорить, что вы живете с соседом, который не может примириться с вашим существованием, это не секрет. Но вы привыкли отстаивать свою независимость на протяжении всей истории. И вы отстоите ее любой ценой. Мы сейчас восхищаемся мужеством и героизмом солдат, защищающих Украину. Я уверен, что при необходимости в странах Балтии люди будут сражаться за свою землю не менее храбро.

Российские СМИ часто приводит следующий тезис "концентрация войск НАТО на границах с Россией в странах Балтии является угрозой для страны, размещение ядерного оружия или ракетных комплексов на этой территории может послужить причиной превентивного удара". Есть ли вероятность, что события пойдут по такому сценарию?