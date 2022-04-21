Президент не провозгласил поправки к Закону об иностранцах
Президент Эстонии Алар Карис оставил непровозглашенными поправки к Закону об иностранцах и к Закону о предоставлении иностранцам международной защиты, поскольку при принятии поправок парламент нарушил процессуальные нормы, передает rus.err со ссылкой на президентскую канцелярию.
"Я понимаю важность и срочность этого закона, но при принятии поправок к нему парламент нарушил процессуальные нормы. Надеюсь, что правление или председатель Рийгикогу при первой возможности вновь направит закон в парламент для обсуждения и вынесения решения", — сказал Карис.
Отмечается, что при подготовке к третьему чтению законопроекта Конституционная комиссия внесла в текст изменение — слово "супруг/супруга" было заменено на "близкий родственник".
Такая замена слова является не уточнением, а существенным изменением.
Согласно установленным правилам, на третьем чтении законопроекта проходит окончательное голосование, и выступать с предложениями по изменению текста уже нельзя.