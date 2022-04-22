ВИДЕО | Кристиан Яани: если на улице появится парочка с российским флагом, то полиция примет меры

Полицией запрещены, к примеру, флаги СССР и Российской Федерации, георгиевские ленточки и советская форменная одежда. Запрет действует в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, полиция ограничилась пока только двумя уездами, потому что именно в этих регионах были случаи, касающиеся враждебной символики. Но это вовсе не означает, что в других уездах можно размахивать такой символикой.

Конкретные даты на всякий случай установили

Почему запрет Департамента полиции и погранохраны (PPA) действует только до 10 мая. Почему не до конца войны в Украине?

По словам Яани, дело в законопроекте, который принят сегодня парламентом. По новому закону запрещено экспонировать символику, связанную с агрессией иностранного государства. "Этот закон будет действовать постоянно", — объяснил Яани. Он добавил, что PPA принял собственный запрет на всякий случай — если, к примеру, Рийгикогу не успеет вовремя, до 26 апреля, принять законодательные поправки.

Будучи даже вдвоем, размахивать российским флагом нельзя

В принятых парламентом законодательных поправках не перечислена конкретная символика, а в регуляции PPA она есть. "Принятый Рийгикогу закон создает контекст, там не написано про Z-символику или георгиевскую ленточку, но мы все очень хорошо понимаем, что это те символы, которые использует российская армия и за которыми стоит оправдание военных преступлений", — сказал Яани.

Яани отметил, что регуляция PPA действует для общественных собраний. По закону это означает как минимум двух человек.

Если какая-то парочка будет прогуливаться по улицам Таллинна и размахивать российскими флагами, их задержат? "Полиция подойдет и обязательно проведет с этими людьми беседу, проведет беседу уже сегодня (то есть еще до вступления в силу новых правил — ред). И попросит прекратить публичную демонстрацию".

Министр также добавил, что в любом регионе Эстонии при публичном экспонировании такой символики как флаг России, флаг СССР, георгиевская ленточка или знак в виде буквы "Z", которые оправдывают действия российской армии под руководством Путина в Украине, полиция вмешается и попросит убрать эту символику.