ФОТО | Рийгикогу принял заявление о военных преступлениях Российской Федерации и геноциде в Украине

Член парламента Украины Елена Шуляк сказала перед Рийгикогу, что сегодняшнее голосование исторически важно для Украины. По ее словам, признание деятельности России геноцидом по отношению к народу Украины важно для памяти десятков тысяч погибших, а также для тех, кто был подвергнут пыткам и изнасилованиям, лишился своего дома или вынужден сегодня прятаться от бомбежек в подвалах Мариуполя. ”Такая классификация этих преступлений приведет к необратимому суду. Начиная от исполнителей и заканчивая Владимиром Путиным лично”, — сказала она.

По словам Шуляк, прекращение геноцида — это наша общая обязанность. ”Мы должны сделать так, чтобы это не повторилось никогда больше, нигде, ни в одной стране. Это — наша общая обязанность. Я верю, что вместе мы сможем достичь этой цели”, — сказала она.

Рийгикогу принял представленное 84 депутатами Заявление Рийгикогу ”О военных преступлениях Российской Федерации и геноциде в Украине” (584 AE).

В заявлении Рийгикогу указано, что в ходе агрессивной войны Российской Федерации против Украины были выявлены систематические и массовые военные преступления, которые Вооруженные Силы Российской Федерации совершили против народа Украины. Эти преступления идеологически поддерживает политическое и военное руководство России совместно с государственными пропагандистскими учреждениями.

”На временно оккупированных территориях, в первую очередь в Буче, Бородянке, Гостомеле, Ирпене и Мариуполе, и во многих других населенных пунктах Украины, Российская Федерация совершила акты геноцида inter alia в виде массовых зверств в отношении гражданского населения. Они включают в себя убийства, похищение людей, депортации, взятие в заключение, пытки, изнасилования, а также осквернение тел погибших”, — отмечено в заявлении.