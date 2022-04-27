"На русском разговаривать запрещают? Это абсолютное вранье!" — украинка о языковых проблемах своей страны

Вы сталкивались в своей жизни хотя бы с какой-то дискриминацией по языковому признаку?

Мы родом из Восточной Украины, но с таким не сталкивались ни разу. Мне сейчас сорок лет, я выросла Кривом Роге — это исключительно русскоязычный город. Я в совершенстве знаю как украинский, так и русский языки, но говорим мы на русском. Украинский мы используем в госструктурах. Но даже там вам задают вопрос, "на какой мове с вами размовлять" (на каком языке к вам обращаться)? Можно ответить, что на русском и все. Никогда ни единой проблемы не было с этим. Даже когда мы путешествовали по Украине во Львов или Ужгород никогда ни разу никто не сделал нам ни малейшего замечания по поводу языка. А мы всегда говорили на русском. А разговоры о том, что на русском разговаривать запрещают — это абсолютное вранье.

По вашим ощущениям выучить украинский с нуля — сложно?

Нет, не сложно. Он в чем-то похож на польский, в чем-то на немецкий и чешский. Выучить его совершенно не сложно, при желании за полгода ты начнешь его понимать, за год — говорить.

То есть проблема, о которой говорят в России, не актуальна?

Это вообще не проблема. Мы видим в Эстонии, что здесь молодежь знает эстонский и английский, а старшее поколение — еще и в какой-то мере русский. Я думаю, это произойдет на Украине лет через 20-30, следующие поколения будут знать в основном украинский и английский в основном, русский отойдет. Особенно сейчас люди не хотят говорить на русском.

То есть, действительно есть такая тенденция, что даже те, кто разговаривал до этого на русском, перешел после всех этих событий на украинский?

Да, даже моя мама, которой 75 лет и которая всю жизнь говорила на русском, пытается сейчас говорить на украинском. Получается немножко забавно, но она искренне хочет, старается.