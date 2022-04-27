"На русском разговаривать запрещают? Это абсолютное вранье!" — украинка о языковых проблемах своей страны
Мария с сыном приехали в Эстонию из Кривого Рога — русскоязычного украинского города. В своей беседе с RusDelfi женщина рассказала о том, были ли проблемы у русскоязычных в Украине и так ли остро стояла проблема языка в стране.
Вы сталкивались в своей жизни хотя бы с какой-то дискриминацией по языковому признаку?
Мы родом из Восточной Украины, но с таким не сталкивались ни разу. Мне сейчас сорок лет, я выросла Кривом Роге — это исключительно русскоязычный город. Я в совершенстве знаю как украинский, так и русский языки, но говорим мы на русском. Украинский мы используем в госструктурах. Но даже там вам задают вопрос, "на какой мове с вами размовлять" (на каком языке к вам обращаться)? Можно ответить, что на русском и все. Никогда ни единой проблемы не было с этим. Даже когда мы путешествовали по Украине во Львов или Ужгород никогда ни разу никто не сделал нам ни малейшего замечания по поводу языка. А мы всегда говорили на русском. А разговоры о том, что на русском разговаривать запрещают — это абсолютное вранье.
По вашим ощущениям выучить украинский с нуля — сложно?
Нет, не сложно. Он в чем-то похож на польский, в чем-то на немецкий и чешский. Выучить его совершенно не сложно, при желании за полгода ты начнешь его понимать, за год — говорить.
То есть проблема, о которой говорят в России, не актуальна?
Это вообще не проблема. Мы видим в Эстонии, что здесь молодежь знает эстонский и английский, а старшее поколение — еще и в какой-то мере русский. Я думаю, это произойдет на Украине лет через 20-30, следующие поколения будут знать в основном украинский и английский в основном, русский отойдет. Особенно сейчас люди не хотят говорить на русском.
То есть, действительно есть такая тенденция, что даже те, кто разговаривал до этого на русском, перешел после всех этих событий на украинский?
Да, даже моя мама, которой 75 лет и которая всю жизнь говорила на русском, пытается сейчас говорить на украинском. Получается немножко забавно, но она искренне хочет, старается.
Нас, наверное, это самих удивляет. Украина вообще удивительная страна, она напоминает улей с пчелами. Пока никто их не трогает, они работают, выполняют свои функции. Но если ты их тронешь и возьмешь их мед, мирные пчелы становятся боевыми и атакуют медведя! Если хочешь немного меда — попроси, тебе дадут, но если будешь нагло лезть лапами — получишь сдачи.
Как вы считаете, рассматривают ли Украинцы даже в теории вариант подписать мирное соглашение на условиях России, то есть, уступив какую-то территорию?
Нет, однозначно нет. Донецк должен остаться украинским. И Крым тоже. Насколько я знаю, Зеленский сказал, что это будет референдум — если люди хотят, правительство услышит людей. Но сейчас фактически Крым остается территорией Украины, которую пора вернуть в семью. Ничего никто не будет отдавать.
Вы помните 2014-й год? Какой была ваша реакция на события?
Майдан — это было странно, потому что это все казалось театральной постановкой. Однако я знаю, что многие ездили, поддерживали. Женщины ездили готовить кушать, помогать. По поводу Крыма — у меня много знакомых, которые не приняли то, что произошло, и уехали. При том, что у них было жилье — они продали его за копейки. Им там было хорошо, у них там были дом и работа, но они уехали, потому что были уверены, что ничего хорошего там не будет. Я знаю три такие семьи в Кривом Роге. Но там, к счастью, не было крови и жертв. Там все это было исключительно политическая игра.
Наша же семья, например, в Крыму не была ни разу. Мы переживали, конечно, звонили нашим знакомым туда, они сказали: ”у нас все хорошо”. А раз так, то и хорошо, живите дальше. На нас вся эта ситуация никак не повлияла.
А на Донбассе у вас тоже есть какие-то знакомые?
Да, были. Они погибли, это было вот сейчас. Я не знаю, почему Россия пришла их спасать, но факт остается фактом, я не знаю уже, сколько процентов территории разрушено, сколько пропавших без вести. Насколько я знаю, наш знакомые погибли, но у них ни могил, ничего нет. Я не знаю, посмотрим, будем узнавать позже. Сейчас ведь узнать что-то сложно.
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