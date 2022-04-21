ФОТО И ВИДЕО |"Россия не должна выиграть свою бесчеловечную войну". Эстония вложила более 220 миллионов евро в обороноспособность Украины
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс встретилась сегодня, 21 апреля, с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Таллинне. Двустороннее обсуждение после вчерашней встречи министров иностранных дел стран Балтии и Германии в Риге было сосредоточено на санкциях Европейского Союза против России и увеличении оборонной и гуманитарной помощи Украине.
Министр иностранных дел Лийметс подчеркнула, что Россия не должна выиграть свою бесчеловечную и жестокую войну в Украине. ”Украине срочно нужна помощь в укреплении ее обороноспособности, чтобы полностью восстановить свой суверенитет и территориальную целостность”, — сказала Лийметс, добавив, что Эстония вложила более 220 миллионов евро в обороноспособность Украины.
”Мы должны как можно скорее принять шестой пакет санкций Европейского Союза, и Эстония очень хочет, чтобы он распространялся и на импорт нефти и газа. Мы не должны допустить ситуации, когда импортом российских энергоносителей мы по сути продолжим поддерживать их военную машину”, — сказала Лийметс.
По мнению Лийметс, очевидно, что Европа должна добиться энергетической независимости от России. ”Эстония с ее протяженной прибрежной зоной может последовать примеру Германии, которая является вторым по величине в мире производителем ветровой энергии”, — сказала министр иностранных дел. ”Германия также является для нас очень важным партнером как с точки зрения энергетической сети Балтийского моря, так и с точки зрения развития водородных технологий и соединений”.
Эстония также продолжит оказывать политическую, оборонную и, сейчас очень важную, гуманитарную помощь Украине, чтобы помочь облегчить положение пострадавших от войны. Почти каждый третий житель Эстонии внес свой вклад в поддержку Украины. Эстония предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму около 15 миллионов евро. ”Вместе с Германией мы продолжим помогать Украине с полевыми госпиталями”, — отметила Лийметс, добавив, что Германия также является хорошим партнером в Центре киберзащиты НАТО и Балтийском колледже обороны. ”Я верю, что, то, что мы делаем сегодня вместе для защиты всей Европы, — это только начало”, — заявила министр.
Министр иностранных дел Эстонии поблагодарила Германию за значительный вклад в обеспечение безопасности в регионе Балтийского моря, особенно в сфере воздушной безопасности. ”Мы должны адаптироваться к новой реальности и усилить потенциал обороны и сдерживания НАТО в восточном крыле Альянса”, — сказала Лийметс, отметив, что поэтому Эстония решила увеличить свои расходы на оборону в среднем до 2,5 процентов ВВП в течение следующих четырех лет.
На сегодняшней встрече министры иностранных дел Эстонии и Германии говорили также об инициативе трех морей и отношениях между ЕС и Китаем. За встречей министров иностранных дел последовала пресс-конференция.
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