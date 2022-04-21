ФОТО И ВИДЕО |"Россия не должна выиграть свою бесчеловечную войну". Эстония вложила более 220 миллионов евро в обороноспособность Украины

Министр иностранных дел Лийметс подчеркнула, что Россия не должна выиграть свою бесчеловечную и жестокую войну в Украине. ”Украине срочно нужна помощь в укреплении ее обороноспособности, чтобы полностью восстановить свой суверенитет и территориальную целостность”, — сказала Лийметс, добавив, что Эстония вложила более 220 миллионов евро в обороноспособность Украины.

”Мы должны как можно скорее принять шестой пакет санкций Европейского Союза, и Эстония очень хочет, чтобы он распространялся и на импорт нефти и газа. Мы не должны допустить ситуации, когда импортом российских энергоносителей мы по сути продолжим поддерживать их военную машину”, — сказала Лийметс.

По мнению Лийметс, очевидно, что Европа должна добиться энергетической независимости от России. ”Эстония с ее протяженной прибрежной зоной может последовать примеру Германии, которая является вторым по величине в мире производителем ветровой энергии”, — сказала министр иностранных дел. ”Германия также является для нас очень важным партнером как с точки зрения энергетической сети Балтийского моря, так и с точки зрения развития водородных технологий и соединений”.

Эстония также продолжит оказывать политическую, оборонную и, сейчас очень важную, гуманитарную помощь Украине, чтобы помочь облегчить положение пострадавших от войны. Почти каждый третий житель Эстонии внес свой вклад в поддержку Украины. Эстония предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму около 15 миллионов евро. ”Вместе с Германией мы продолжим помогать Украине с полевыми госпиталями”, — отметила Лийметс, добавив, что Германия также является хорошим партнером в Центре киберзащиты НАТО и Балтийском колледже обороны. ”Я верю, что, то, что мы делаем сегодня вместе для защиты всей Европы, — это только начало”, — заявила министр.