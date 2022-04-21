Ларченко: мы стараемся отойти от привычной в Нарве практики раздачи постов

Действия оппозиционных депутатов говорят о их сплоченности в определенных вопросах, но я не вижу в них долгосрочного эффекта. Понятно, что ”дружить против кого-то” легко и можно даже достигнуть каких-то результатов, но вряд ли они смогут создать крепкую коалицию.

Я понимаю, что недовольство сегодняшней властью имеет место быть и в коалиции не все так гладко, как хотелось бы. Внутри фракции наших партнеров по коалиции постоянное состояние турбулентности, чего на самом деле следовало ожидать, имея в виду разность их взглядов и опыт каждого в отдельности. При всем при этом необходимо все-таки озадачиться вопросом о том, кто придет на замену. Я не вижу готовности оппозиционных партнеров стать коалицией. У них есть только желание забрать власть, во имя чего они готовы заниматься спекуляциями, создавая тем самым дополнительный стресс для жителей города.

Все эти действия приводят к тому, что необходимо постоянно заниматься тушением пожаров. Вспомним, например, слух о том, что Кесклиннаская гимназия будет закрыта. Столько шума, а на самом деле пустой звон и выдумки. Сейчас уже всем известно, что деньги найдены и школа будет строиться. То же касается и Паю школы. На самом деле таких проблем хватает и ими необходимо постоянно заниматься. К сожалению, в этих случаях трудно заниматься превентивными мерами, так как фантазия оппозиционных депутатов порой никак не укладывается в логическую цепочку. Это как с теориями заговоров — придумать легко, а развеять намного сложнее.