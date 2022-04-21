Россия закрывает консульства Эстонии в Петербурге и Пскове
Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ, опубликованном сегодня.
В нем сказано, что данная мера является ответом на закрытие российских консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Тарту.
В итоге МИД РФ "отзывает согласие на деятельность" генконсульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генконсульства Литвы в Санкт-Петербурге.
Главы миссий будут объявлены "персонами нон грата", а сотрудники, не являющиеся гражданами России — нежелательными персонами. Все они покинут Россию.
Заявление министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс:
Сегодня, 21 апреля, Россия вызвала посла Эстонской Республики в России Маргуса Лайдре, чтобы сообщить о закрытии консульских представительств в Санкт-Петербурге и Пскове и об объявлении сотрудников этих представительств персонами нон грата.
Решение России объявить сотрудников посольства Эстонии нежелательными лицами и закрытие эстонских консульских представительств в Санкт-Петербурге и Пскове — прискорбный шаг, который не стал для Эстонии неожиданным. Решение России связано с решением Эстонии от 5 апреля объявить 14 сотрудников посольства России в Эстонии нежелательными лицами и закрыть консульские представительства в Нарве и Тарту. Эстония приняла решения согласовано с нашими союзниками. Согласно открытым данным, с 24 февраля страны-члены НАТО и ЕС выслали в общей сложности 480 сотрудников посольства России, в дополнение к этому Япония выслала восемь сотрудников посольства России. Решения Эстонии о сокращении дипломатических отношений с Россией были обусловлены войной России в Украине и чудовищными преступлениями на оккупированных Россией территориях Украины. Кроме того, установлено, что российские дипломаты в Эстонии прямо и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли оправдывающую военные действия России пропаганду.
Наша оценка едина в том, что, продолжая широкомасштабную войну в Украине, Россия самым грубым образом нарушает как международное право, так и международные обязательства, которые она взяла на себя добровольно. Эстония призывает Россию выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года и решение Международного суда ООН от 16 марта 2022 года, прекратить войну против украинского государства и народа, и вывести свои войска из Украины.
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