Россия закрывает консульства Эстонии в Петербурге и Пскове

Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ, опубликованном сегодня.

В нем сказано, что данная мера является ответом на закрытие российских консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Тарту.

В итоге МИД РФ "отзывает согласие на деятельность" генконсульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генконсульства Литвы в Санкт-Петербурге.

Главы миссий будут объявлены "персонами нон грата", а сотрудники, не являющиеся гражданами России — нежелательными персонами. Все они покинут Россию.

Заявление министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс:

Сегодня, 21 апреля, Россия вызвала посла Эстонской Республики в России Маргуса Лайдре, чтобы сообщить о закрытии консульских представительств в Санкт-Петербурге и Пскове и об объявлении сотрудников этих представительств персонами нон грата.

Решение России объявить сотрудников посольства Эстонии нежелательными лицами и закрытие эстонских консульских представительств в Санкт-Петербурге и Пскове — прискорбный шаг, который не стал для Эстонии неожиданным. Решение России связано с решением Эстонии от 5 апреля объявить 14 сотрудников посольства России в Эстонии нежелательными лицами и закрыть консульские представительства в Нарве и Тарту. Эстония приняла решения согласовано с нашими союзниками. Согласно открытым данным, с 24 февраля страны-члены НАТО и ЕС выслали в общей сложности 480 сотрудников посольства России, в дополнение к этому Япония выслала восемь сотрудников посольства России. Решения Эстонии о сокращении дипломатических отношений с Россией были обусловлены войной России в Украине и чудовищными преступлениями на оккупированных Россией территориях Украины. Кроме того, установлено, что российские дипломаты в Эстонии прямо и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли оправдывающую военные действия России пропаганду.