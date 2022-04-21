ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях. Поддерживающим Путина артистам въезд в ЭР запрещен
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства. В пресс-конференции участвовали премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр юстиции Марис Лаури и министр внутренних дел Кристиан Яани.
Как сообщила Каллас, правительство договорилось о дополнительно бюджете на сумму 739 млн евро с целью усиления государственной обороны и поддержки жителей Эстонии.
Также премьер-министр сообщила, что российским артистам, которые поддерживают войну и Путина, въезд в Эстонию запрещен. ”На войне все черно-белое. Аристов, которые поддерживают агрессию России в Украине, поддерживают режим Путина, в Эстонии не ждут. Нужно четко выбирать сторону”, — отметила Каллас. Она сказала, что большинство предприятий и организаторов концертов и так руководствуются принципами этики, однако встречаются те, кто все-таки пытается организовать подобного рода мероприятия. Вопрос находится в сфере компетенции МВД и Департамента полиции и погранохраны, которые будут действовать исходя из конкретных случаев и запрещать въезд конкретному нежелательному артисту, если кто-то все-таки пожелает организовать его концерт.
Что касается 9 мая, то никто не запрещает идти к памятникам и отдавать дань погибшим, но публичные собрания с использованием враждебной символики запрещены.
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