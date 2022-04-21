ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях. Поддерживающим Путина артистам въезд в ЭР запрещен

Также премьер-министр сообщила, что российским артистам, которые поддерживают войну и Путина, въезд в Эстонию запрещен. ”На войне все черно-белое. Аристов, которые поддерживают агрессию России в Украине, поддерживают режим Путина, в Эстонии не ждут. Нужно четко выбирать сторону”, — отметила Каллас. Она сказала, что большинство предприятий и организаторов концертов и так руководствуются принципами этики, однако встречаются те, кто все-таки пытается организовать подобного рода мероприятия. Вопрос находится в сфере компетенции МВД и Департамента полиции и погранохраны, которые будут действовать исходя из конкретных случаев и запрещать въезд конкретному нежелательному артисту, если кто-то все-таки пожелает организовать его концерт.