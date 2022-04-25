Фильтрационные лагеря для украинцев в России: допрос, раздевание догола и гинекологические осмотры

"Обычно в сторону Европы или Грузии", — продолжает Наталья. "Тех же, кого вывезли насильственно, или тех, у кого нет денег, везут дальше на поезде в центральную Россию. В основном не говорят, куда. В поездах с закрытыми дверями, иногда сутки. Потом снимают с поезда, в автобусах отвозят в пригород, в пансионат временного размещения".

Волонтер рассказывает, что пропускают не всех. К примеру, шанс выехать у одиноких мужчин или женщин — минимальный. "Самая большая вероятность пройти — у семейных пар с маленьким детьми, у женщин в группе "мама-бабушка-внучка".

"Люди ждут несколько дней в лагерях временного размещения того момента, когда их приглашают на "фильтрацию". Проходит допрос: кто, откуда, есть ли родственники среди военных. Обычно допрос длится быстро, иногда — до шести часов подряд. Людей раздевают, смотрят татуировки. Иногда женщинам проводят гинекологические осмотры. Это все рассказывают люди, которым мы помогаем", — вздыхает Наталья.

Сделать это украинцы могут только через так называемые фильтрационные лагеря. Наталья рассказывает, что работает это следующим образом.

"И если в первое время такое перемещение было принудительным — тогда за людьми приезжали грузовики и автобусы, то сейчас украинцы не только под дулом оружия едут в Россию. Такой путь — единственный шанс выехать из Мариуполя. Пятьдесят дней в блокаде, без еды и воды, в разрушенных домах, под бомбежками. Люди любыми способами пытаются оттуда выбраться. И выбираются через российскую границу".

"Около месяца назад нам стали приходить сообщения о том, что люди находятся в настоящей блокаде", — начинает рассказ Наталья. "Эвакуационных коридоров практически нет, а когда их открывают в сторону Украины — все обстреливается. Единственный путь — в сторону России".

"Сейчас такая загрузка!" — делится волонтер из Эстонии. "Идет большая эвакуация украинцев из России. Из Мариуполя, Харькова, Донецка люди уже едут просто сами — нужно спасаться от войны".

Там украинцам оформляют статус временного убежища в России. В таких местах беженцы могут находиться три месяца.

"Приехавшим выдают сим-карты, поэтому можно уже набрать родным. Но украинские банковские карты не работают, гривны поменять невозможно. Родственники находят тех, кто может помочь в России. Находят способ отправить деньги: доехать до вокзала, купить билет, сесть в поезд и уехать в сторону Европы, через Эстонию. Ведь из любой точки России на поезде можно доехать в Москву. Из Москвы едут в Санкт-Петербург, оттуда — автобусом до Ивангорода, а потом и до Нарвы", — рассказывает Наталья.

"Нарва сейчас единственный пропускной пункт, который максимально лояльно относится к документам", — рассказывает волонтер. "5 марта вышел указ, по которому можно въезжать даже по внутренним паспортам. Мариупольцы, например, часто не имеют загранпаспортов".

В Эстонии беженцев уже подхватывает волонтеры.

Люди не хотят еще раз пережить долгий путь в неизвестность

"Наша волонтерская группа пытается помогать транзитным беженцам. Одна из проблем заключается в том, что Эстония не была готова к такому потоку украинцев со стороны России", — рассказывает Наталья.

"Есть пункты размещения в Пярну и Тарту, но из Нарвы туда сложно добраться, если нет денег. А у большинства, несмотря на то, что на территории Эстонии уже работают украинские банковские карты, все равно нет финансовых накоплений. Кому-то везет — эстонские пограничники отправляют на бесплатном автобусе до пункта. Просто многие не знают о такой возможности: нет информации, на КПП волонтеры не встречают. А ведь многие беженцы преодолевают долгий путь, порой длиной в несколько суток. И мы очень хотим, чтобы люди могли получить хоть какой-то отдых, и дальше двигаться в нужные страны".