ФОТО | Полиция ищет пропавшую 16-летнюю девушку

Девушка ушла 9 апреля в первой половине дня из Образовательной коллегии Маарьямаа для визита домой и должна была вернуться к вечеру того же дня. Но девушка до сих пор не вернулась в школу, и персонал школы не знает, где она могла бы проводить время. Ее мобильный телефон выключен, и связаться с ней не удалось.