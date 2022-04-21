ЧП и криминал
21.04.2022, 09:36

ФОТО | Полиция ищет пропавшую 16-летнюю девушку

 
Karola
Karola
ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшей в Тартумаа 16-летней Каролы.

Девушка ушла 9 апреля в первой половине дня из Образовательной коллегии Маарьямаа для визита домой и должна была вернуться к вечеру того же дня. Но девушка до сих пор не вернулась в школу, и персонал школы не знает, где она могла бы проводить время. Ее мобильный телефон выключен, и связаться с ней не удалось.

Уходя из школы, Карола была одета в черную куртку, черные джинсы, обувь с белой подошвой. У нее длинные волнистые светлые волосы.

Полицейские общались как с персоналом школы, так и со знакомыми и близкими девушки, но пока ее местонахождение не удалось выяснить.

Полиция просит всех, кто видел Каролу или владеет информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

Karola
RusDelfi
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