WTA вслед за ATP назвала дискриминацией отстранение россиян от Уимблдона
Решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) о недопуске спортсменов из России и Белоруссии является проявлением дискриминации, говорится в заявлении на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
”Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением о запрете спортсменам из России и Белоруссии участвовать в предстоящих соревнованиях на травяных кортах в Великобритании. Фундаментальный принцип WTA заключается в том, что отдельные спортсмены могут участвовать в профессиональных теннисных соревнованиях на основе заслуг и без какой-либо дискриминации. Этот принцип прямо изложен в наших правилах и был согласован как AELTC, так и LTA (Ассоциация лаун-тенниса). Запреты на дискриминацию также четко выражены в их собственных правилах и правилах турниров ”Большого шлема”, — говорится в заявлении.
В WTA заявили, что решение по российским и белорусским спортсменам не являются ни справедливыми, ни оправданными. ”WTA продолжит применять свои правила, чтобы избегать дискриминации и обеспечить, чтобы все спортсмены могли участвовать в соревнованиях нашего тура, если они имеют на это право, — позиция, которая до сегодняшнего объявления разделялась в профессиональном теннисе. WTA будет оценивать свои следующие шаги и действия, которые могут быть предприняты в отношении этих решений”, — также сказано в заявлении.
Ранее с подобным заявлением выступила Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP):
”Мы считаем, что сегодняшнее одностороннее решение Уимблдона и LTA исключить игроков из России и Белоруссии из британских травяных турниров в этом году несправедливо и может создать разрушительный прецедент для игры”, — отмечается в релизе.
По мнению ATP, данное решение также является нарушением договора между ассоциацией и Уимблдоном, по которому участие спортсменов на соревнованиях определяется только по рейтингу ATP.
”Дискриминация по национальному признаку также является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP”, — говорится в сообщении.
Организаторы третьего в сезоне турнира ”Большого шлема” 20 апреля объявили, что российские и белорусские теннисисты и теннисистки не будут допущены до соревнований из-за ситуации на Украине. Также спортсменам из двух стран было отказано в доступе на британские турниры травяного сезона, которые предваряют Уимблдон.
В первую двадцатку рейтинга WTA входят россиянка Анастасия Павлюченкова (15-я), а также белоруски Арина Соболенко (четвертая) и Виктория Азаренко (18-я).
Уимблдон пройдет c 27 июня по 10 июля в Лондоне.
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