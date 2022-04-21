WTA вслед за ATP назвала дискриминацией отстранение россиян от Уимблдона

Решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) о недопуске спортсменов из России и Белоруссии является проявлением дискриминации, говорится в заявлении на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

”Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением о запрете спортсменам из России и Белоруссии участвовать в предстоящих соревнованиях на травяных кортах в Великобритании. Фундаментальный принцип WTA заключается в том, что отдельные спортсмены могут участвовать в профессиональных теннисных соревнованиях на основе заслуг и без какой-либо дискриминации. Этот принцип прямо изложен в наших правилах и был согласован как AELTC, так и LTA (Ассоциация лаун-тенниса). Запреты на дискриминацию также четко выражены в их собственных правилах и правилах турниров ”Большого шлема”, — говорится в заявлении.

В WTA заявили, что решение по российским и белорусским спортсменам не являются ни справедливыми, ни оправданными. ”WTA продолжит применять свои правила, чтобы избегать дискриминации и обеспечить, чтобы все спортсмены могли участвовать в соревнованиях нашего тура, если они имеют на это право, — позиция, которая до сегодняшнего объявления разделялась в профессиональном теннисе. WTA будет оценивать свои следующие шаги и действия, которые могут быть предприняты в отношении этих решений”, — также сказано в заявлении.

Ранее с подобным заявлением выступила Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP):

”Мы считаем, что сегодняшнее одностороннее решение Уимблдона и LTA исключить игроков из России и Белоруссии из британских травяных турниров в этом году несправедливо и может создать разрушительный прецедент для игры”, — отмечается в релизе.

По мнению ATP, данное решение также является нарушением договора между ассоциацией и Уимблдоном, по которому участие спортсменов на соревнованиях определяется только по рейтингу ATP.