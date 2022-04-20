Случай притеснения на рабочем месте в эстонском департаменте: подозреваемый уволился до окончания разбирательства

Начальник отдела персонала департамента Леа Таммекун подтвердила Delfi, что в самом деле инцидент имел место. "Коллега обратился в письменном виде к гендиректору и направил письмо другим коллегам", — сказала Таммекун.

Однако в разбирательстве этого случая далеко продвинуться не успели, так как чиновник, на которого поступила жалоба в притеснении, ушел с работы, как только в его отношении было возбуждено дисциплинарное производство.

Как сообщила представитель Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, тем, кого касался предполагаемый случай притеснения, за счет ведомства была предложена психологическая помощь.

По словам Таммекун, в департаменте нет место приставаниям и притеснениям, и ко всем предполагаемым случаям, о которых сообщается, относятся серьезно — проводится проверка и, в случае необходимости, возбуждается дисциплинарное производство.