Кая Каллас рассказала, как в Эстонии планируют обеспечить энергетическую безопасность
На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас ответила на вопросы об энергетической безопасности. Депутат Кальви Кыва отметил, что сейчас снижению цены на электричество способствует солнечная энергия. Он спросил, считает ли правительство солнечную энергию важной.
Премьер-министр Кая Каллас ответила, что энергетическая безопасность — это часть общей безопасности. Важно, чтобы наше производство было рассредоточено. Мы должны использовать много различных источников энергии, а малые решения должны находиться там, где есть потребление. ”Слабым звеном являются сети, которые не справляются с нагрузкой, а также препятствия к инвестированию в малые решения”, — отметила Каллас. Премьер-министр заверила, что вопросы энергетической безопасности включены в дополнительный бюджет.
”Дополнительный бюджет предусматривает восемь миллионов дополнительных инвестиций в сети. Кроме того, мы обсудили, каким образом сетевые предприятия могли бы подключить к сети малые производства, а затем реорганизовать сеть. Это — действительно не такие крупные производства, которые могли бы выбить из равновесия всю сеть”, — сказала Каллас. По ее словам, дополнительный бюджет также предусматривает 19 миллионов евро на инвестиции. Речь идет о мере поддержки для создания малых энергетических решений.
”Наши действия демонстрируют, что мы верим в солнце, верим в эти малые решения. Мы хотим, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки и у нас стало больше решений на основе солнечной, ветряной и других видов возобновляемой энергии, которые также были бы привязаны к крупному потреблению, например, к заводам”, — сказала Каллас. Она уточнила, что в первую очередь возобновляемую энергию могли бы начать использовать заводы, использующие проблематичные источники энергии, например, газ.
Премьер-министр подчеркнула, что источники энергии должны быть стабильными, чтобы тепло и свет поступали и зимой, когда нет солнца.
Хелле-Мооника Хельме спросила министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса о его позиции относительно замены российского газа на сланцевое масло в теплофикации. Аас ответил, что ведется работа над поставками сжиженного газа (СПГ), страной происхождения которого не является Россия. Он добавил, что в кризисной ситуации и в случае возникновения дефицита газа при необходимости газ можно заменить на топливное масло.