Кая Каллас рассказала, как в Эстонии планируют обеспечить энергетическую безопасность

Премьер-министр Кая Каллас ответила, что энергетическая безопасность — это часть общей безопасности. Важно, чтобы наше производство было рассредоточено. Мы должны использовать много различных источников энергии, а малые решения должны находиться там, где есть потребление. ”Слабым звеном являются сети, которые не справляются с нагрузкой, а также препятствия к инвестированию в малые решения”, — отметила Каллас. Премьер-министр заверила, что вопросы энергетической безопасности включены в дополнительный бюджет.

”Дополнительный бюджет предусматривает восемь миллионов дополнительных инвестиций в сети. Кроме того, мы обсудили, каким образом сетевые предприятия могли бы подключить к сети малые производства, а затем реорганизовать сеть. Это — действительно не такие крупные производства, которые могли бы выбить из равновесия всю сеть”, — сказала Каллас. По ее словам, дополнительный бюджет также предусматривает 19 миллионов евро на инвестиции. Речь идет о мере поддержки для создания малых энергетических решений.

”Наши действия демонстрируют, что мы верим в солнце, верим в эти малые решения. Мы хотим, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки и у нас стало больше решений на основе солнечной, ветряной и других видов возобновляемой энергии, которые также были бы привязаны к крупному потреблению, например, к заводам”, — сказала Каллас. Она уточнила, что в первую очередь возобновляемую энергию могли бы начать использовать заводы, использующие проблематичные источники энергии, например, газ.

Премьер-министр подчеркнула, что источники энергии должны быть стабильными, чтобы тепло и свет поступали и зимой, когда нет солнца.

Хелле-Мооника Хельме спросила министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса о его позиции относительно замены российского газа на сланцевое масло в теплофикации. Аас ответил, что ведется работа над поставками сжиженного газа (СПГ), страной происхождения которого не является Россия. Он добавил, что в кризисной ситуации и в случае возникновения дефицита газа при необходимости газ можно заменить на топливное масло.